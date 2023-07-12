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卡巴迪／上屆亞運自費看女隊奪牌 章佳銘盼今年自己拿

聯合報／ 記者劉肇育／高雄即時報導
上屆雅加達亞運章佳銘與隊友蔡仲浩自費前往印尼觀看女子隊賽事。記者劉肇育／攝影
上屆雅加達亞運章佳銘與隊友蔡仲浩自費前往印尼觀看女子隊賽事。記者劉肇育／攝影

我國女子卡巴迪代表隊在上屆雅加達亞運拿下銅牌，也是我國史上首面的亞運卡巴迪運動獎牌，當時自費到雅加達觀賽的章佳銘、蔡仲浩，今年也將跟隨男子隊首度站上亞運舞台，兩人誓言要從觀眾變主角，靠自己在場上拿下獎牌。

我國男子卡巴迪代表隊今年首度取得亞運門票，讓陣中不少從卡巴迪10多年前引進台灣時開始就接觸此運動的隊員，將如願站上亞運舞台，其中身為國內第一批卡巴迪選手的資深攻擊手章佳銘、蔡仲浩，在雅加達亞運時更是自掏腰包飛往印尼觀賞女子隊的賽事，親眼見證女子隊奪下我國史上首面亞運卡巴迪獎牌。

蔡仲浩今天透露，當時章佳銘甚至激動地跳入場內慶祝；談起這段往事時，章佳銘笑說：「當時我不知道哪來的勇氣讓我衝進場想一起慶祝，真的太為她們開心了，不過衝進去以後才發現她們彼此抱在一起，而我不知道要抱誰，只能跑去抱了防護員。」

對於今年男子隊也將首度站上亞運舞台，蔡仲浩坦言這段路走得真得相當辛苦，尤其在去年知道亞運延期後，陣中部分隊員更是因為現實生活上的考量決定離隊，身為陣中資深隊員的他們，也必須扮演起心輔官的角色，「當時很多人都有離開的想法，但我覺得頭都已經洗一半了，很多人都還是想拚拚看，所以留下來的這些人，意志都是特別的堅定。」

章佳銘也表示，男子隊陣中其實不少人都已經出社會，必須背負照顧家庭的經濟壓力，自己多少也與家中有些摩擦，「不過現在最難過的關都過了，今年就換我們去拿牌了。」

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

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