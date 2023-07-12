卡巴迪／男子隊終一圓亞運夢 歷年最佳陣容拚奪牌

亞運參賽資格取得過程一波三折的我國男子卡巴迪代表隊，靠著日前在亞錦賽奪下銅牌的成績，將如願首次站上亞運舞台，教練林雨德透露，受到疫情以及亞運延期影響，男子代表隊的亞運夢一延再延，直到近期才定案，中間更陸續有隊員無法堅持而離開，但接下來他們將以歷年來的最佳陣容，力拚在亞運奪牌。

卡巴迪運動在台灣發展已經10多年，不過在女子代表隊已經數次登上亞運舞台的情況下，男子代表隊直到本月初才確定能前往杭州參賽，而見證了這段辛苦過程的教練林雨德表示，能夠留到最後的隊員，幾乎都是靠著意志力在支撐。

林雨德指出，過去幾年男子代表隊受到疫情影響無法參與國際賽事，導致無法拿出成績來挑戰亞運資格，選手也只能領著儲訓選手的微薄薪資度日，加上杭州亞運又因為疫情延期一年辦理，讓部分苦撐多時的隊員選擇離開，不過今年他們陸續在孟加拉盃與亞錦賽拿下銀牌與銅牌，最終也如願取得亞運門票，總算是向外界證明了自己。

不僅在國際賽拿下佳績，這次亞錦賽中華隊更是獲得與世界強權伊朗、印度的交手機會，成為他們今年力拚亞運奪牌的養分，教練林韋宏說：「我們陣中有些球員還沒有過跟伊朗、印度交手的經驗，加上過去一段時間都沒有比賽，只能關在中心悶頭訓練，讓隊員都不知道自己的實力在哪，不過經過這兩場賽事，更能讓他們認清自己的實力。」

林雨德指出，這次男子卡巴迪代表隊選手年紀從19歲至29歲都有，可以說是囊括了老中青三代，且各個位置上的人手齊全，堪稱歷年最佳陣容，談到今年亞運目標他說：「除了印度、伊朗經驗上仍領先我們很多，包括巴基斯坦、孟加拉跟我們算是五五開，我認為奪牌是很有機會的。」