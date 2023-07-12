F1／里卡多取代德伏里斯紅牛二隊席次 參加本季剩餘賽事

聯合新聞網／ 綜合報導
里卡多獲得紅牛二隊席次。 美聯社
里卡多獲得紅牛二隊席次。 美聯社

F1紅牛車隊（Oracle Red Bull Racing）儲備車手里卡多（Daniel Ricciardo）確定取代紅牛二隊（AlphaTauri）車手德伏里斯（Nyck de Vries）的席次，將參加今年剩餘所有賽事。

現年28歲的德伏里斯去年曾在義大利大獎賽臨危受命，得到第9名位置，並獲選單日最佳車手。本季是他生涯首次獲得F1正式車手席位，沒想到車隊今年前10場賽事只拿到2分，位居墊底，而且2分都是隊友角田玉毅拿到，因此德伏里斯慘遭替換。

紅牛二隊負責人托斯特（Franz Tost）表示：「很高興里卡多回到車隊，他的駕駛技巧無庸置疑，他對我們非常熟悉，想必能快速融入車隊，我們也將從他的經驗得到幫助，畢竟他是八場大賽的贏家。」

「我也要感謝德伏里斯在車隊期間做出的貢獻，祝他未來一切順利」托斯特說。

據外電報導，里卡多得到席次的關鍵是，在英國銀石賽道輪胎測試表現亮眼。紅牛車隊負責人霍納（Christian Horner）說，「很高興看到里卡多離開比賽的日子裡，沒失去狀態，而且他在模擬器駕駛中的進步，表現在賽道上。他在輪胎測試中的時間表現非常有競爭力，這是一次非常厲害的測試，期待里卡多本季剩餘比賽的表現。」

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