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網球／恭喜！前球后大坂直美當媽媽了 洛杉磯迎接愛女

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
大坂直美在洛杉磯迎接愛女誕生，母女均安。 美聯社
大坂直美在洛杉磯迎接愛女誕生，母女均安。 美聯社

日本前「世界球后」大坂直美，下一場大滿貫將以「媽媽球員」身份登場，她和男友饒舌男友科迪亞（Cordae）在洛杉磯迎接愛女誕生，母女均安。

25歲的大坂直美是大滿貫4冠得主，最高排名曾到世界第一，今年1月她宣布懷孕，但也強調不會退出網壇，並以2024年巴黎奧運為目標；上月她宣布肚裡的孩子是女孩，並附上肚子圓滾滾的照片，最近好友優貝斯（Chris Eubanks）打進溫布頓8強，大坂直美也有在社群上傳緊張觀賞直播的影片。

《PEOPLE》今天報導，消息人士表示大坂直美已經迎接女兒出生，母女均安。

大坂直美從去年9月泛太平洋女網賽後就沒出賽紀錄，今年初宣布有孕在身，但先前受訪已宣告，將目標放在巴黎奧運。

「我發現（懷孕）後，我感覺是『OK，我絕對會變成更好的選手』。」大坂直美今年受訪時提到，懷孕後讓她想要更努力，試著有最佳表現，「我想試著贏下明年的奧運，非常期待回到這項運動。」

大坂直美 溫布頓

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