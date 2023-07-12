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田徑亞錦賽／男子4x100接力 台灣新F4闖進決賽

中央社／ 曼谷12日電
以楊俊瀚為首的台灣男子接力代表隊新「F4」，在4x100公尺接力預賽，以39秒43、總排名第5，順利闖進今晚7時50分進行的決賽。 中央社
以楊俊瀚為首的台灣男子接力代表隊新「F4」，在4x100公尺接力預賽，以39秒43、總排名第5，順利闖進今晚7時50分進行的決賽。 中央社

在泰國曼谷舉行的亞洲田徑錦標賽，今天首日賽事開跑，台灣男子接力代表隊新「F4」，在4x100公尺接力預賽，以39秒43、總排名第5，順利闖進今晚7時50分進行的決賽。

男子4x100公尺預賽分為2組，台灣跟中國、韓國、沙烏地阿拉伯、馬爾地夫、安曼等國家排在同組，台灣代表隊棒次依序排出魏泰陞、陳玟溥楊俊瀚、王偉旭，也是這4人首次合作參加接力。

儘管因為同組安曼第1棒選手的起跑架出現狀況，讓比賽延宕了15分鐘才開始，但負責第1棒的魏泰陞沒有受到太大影響，表現依舊相當出色，最後一棒王偉旭也頂住壓力，讓台灣隊以分組第3的成績完賽。

最終2組預賽結束後，取各組前3直接晉級，另外再取剩餘成績較佳的2個國家、共8國參加決賽。

預賽成績以地主泰國隊的38秒66最佳，這個成績也打破大會紀錄，甚至比台灣的全國紀錄38秒76還要出色。

台灣新組成的接力代表隊魏泰陞、陳玟溥、楊俊瀚、王偉旭，其中魏泰陞是生涯首度參加亞錦賽，陳玟溥更是首度出國參賽，預賽寫下39秒43，也是這4人組合的最佳成績。

魏泰陞在接受中央社訪問時說：「這個場地跑起來蠻舒服的，雖然是第一次參加亞錦賽，但也沒什麼壓力，畢竟之前連亞運都參加過了，這次就是多吸收一些經驗和接力的默契。」

陳玟溥 楊俊瀚 田徑

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