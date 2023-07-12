韻律體操／瑞莎帶小將狂掃19金！披國旗領獎28次感動網友

藝人瑞莎2020年創立「瑞星韻律體操協會」，他昨天在臉書分享好消息，日前帶領台灣體操小選手先後到土耳其、西班牙參加國際賽事，獲得19金、7銀、2銅佳績，披上國旗登上頒獎台共28次，令許多網友相當感動。

瑞莎昨在臉書發文表示，去年剛生完二女兒不久，無法親帶孩子們去土耳其參賽。去年林羽潔選手得到棍棒項目金牌，今年終於可以親自帶選手去土耳其比賽，這次有全球600多名選手參賽，林羽潔和鄭麗莎選手得到所有能拿到的冠軍。

瑞莎分享比賽現場畫面及選手的輝煌戰績，在土耳其國際賽「Beşiktaş JK 2. INTERNATIONAL RHYTHMIC GYMNASTICS CUP 2023」獲得8金、3銀、1銅，西班牙參加國際賽「LLORET DE MAR」，又獲得11金、4銀、1銅佳績。

她在文末坦言很累，但很幸福且有成就感，「帶孩子們進步，成長，笑容，都值得的！」