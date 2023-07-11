田徑亞錦賽／鄭兆村賽前熱身狀態欠佳 衛冕金牌平常心

台灣男子標槍全國紀錄保持人鄭兆村，今天下場熱身備戰田徑亞洲錦標賽，不過沒有進行投擲。他說：「助跑的區域還算不錯，不會太硬或太軟。」

台灣田徑代表隊在上屆2019年的杜哈亞錦賽拿到1金2銀1銅的佳績，其中金牌就是由鄭兆村拿下，當時他以86公尺72的成績奪冠，並且締造新的大會紀錄。

已經是第5次參加亞錦賽的鄭兆村，賽前其實就透露自己狀態不是很好，但仍舊會盡力拚拚看。他在接受中央社訪問時說：「就是之前開刀的右手肘有點痛，不過出發前也去醫院照過核磁共振，沒有任何軟組織的傷害。」

鄭兆村自嘲說：「可能是自己練習強度太高，但我的肌肉還沒跟上腳步，所以才會有這樣的疼痛感。」

鄭兆村說：「已經參加很多次亞錦賽了，所以沒有太特別的感覺，就以平常心去比賽，當然最重要的是希望手肘不要再痛，成績就看能丟多少了。」

今年亞錦賽的比賽場地在曼谷的蘇帕查拉賽體育場，是在1935年啟用至今已有88年的歷史，不過已經進行4次翻修，也讓這次亞錦賽能順利登場。

鄭兆村說：「其實對於標槍來說，什麼樣的場地沒有太大差別，但對我這種屬於需要助跑的速度型選手來說，助跑區就比較有點影響，今天下場測試跑了一段，感覺還算不錯，軟硬度適中，不會吃掉我助跑時的反彈力量。」