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田徑亞錦賽／接力首日將上陣 「台灣最速男」楊俊瀚領軍拚佳績
2023年亞洲田徑錦標賽明天在泰國曼谷登場，首日男子4x100公尺接力就登場，以楊俊瀚為首的台灣接力代表隊今天也下場熱身練習，對於自己的身體狀態都相當滿意。
田徑亞錦賽將從明天起到7月16日開戰，和以往田徑賽事不同，明天首日賽事就舉行男子4x100公尺的預賽和決賽，台灣依照棒次會派出魏泰陞、陳玟溥、楊俊瀚、王偉旭。
「台灣最速男」楊俊瀚在今年亞錦賽報名參加了男子100公尺、200公尺以及接力等3項賽事。他在接受中央社訪問時說：「確實蠻特別的經驗，這也是我第一次在賽事首日就先比接力。」
楊俊瀚說：「其實也沒有什麼好或不好，第1天大家的興奮感和體能狀態可能比較好，所以或許會有意外的好成績。差別就在於，以前都還有個人項目可以調整，但這次下場就直接是接力，不太能有犯錯空間。」
26歲的楊俊瀚，在上屆2019年杜哈亞錦賽率隊拿下男子4x100公尺接力銀牌，個人僅在100公尺獲得第5。他說：「這個場地的PU跑道是新鋪設的，今天練習起來感覺還不錯，跑道不會太硬，希望可以跑出自己理想的成績。」
報名了3個項目，楊俊瀚認為也算是對自己的一種考驗，他說：「畢竟亞運也是會這樣跑，這次亞錦賽就當作一種測試和前哨戰，我想大比賽都很考驗體能，如果有發現問題，也可以在亞運前進行修正。」
楊俊瀚還笑說：「除了自己的狀況外，這幾天的天氣意外的舒服，雖然有太陽但不太熱，跟我以往到東南亞比賽一出機場就快要融化都不一樣。」
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