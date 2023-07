溫網／高芙、大坂直美激勵 27歲美國黑馬首闖大滿貫8強寫勵志故事

今年開季時的世界排名還在百大外,美國男將優貝斯(Chris Eubanks)今年溫布頓拍下黑馬旅程,尤其第四輪在5盤大戰逆轉名列第5種子的希臘名將西西帕斯(Stefanos Tsitsipas),以27歲的年紀首度打進大滿貫8強,寫下勵志故事。

今年才是優貝斯首度打進溫布頓會內賽,不過到倫敦前剛在馬約卡公開賽打下生涯第一座ATP金盃,草地大滿貫第二輪也拍下列12種子的地主「一哥」諾里(Cameron Norrie),第四輪延續氣勢在盤數1:2落後下連趕2盤,生涯首度擊敗世界排名前5的選手。

不斷打出驚奇,優貝斯透露,同胞女將高芙(Coco Gauff)和前球后大坂直美(Naomi Osaka)給了自己很大幫助,「和高芙關係親近、和大坂直美成為好友,他們可以提供看法,聽他們對事情的觀點。」優貝斯補充說,兩位女網好友的共同點都是相信他是屬於同個級別,給了自己很大信心。

「我很長時間去質疑自己,是否夠穩定在這層級穩定發揮,我知道我能在一些比賽發揮,讓些人陷入麻煩,但我不知道我是否有這信念,一場比賽、一場比賽面對這些難纏對手。」優貝斯提到,面對這些自我懷疑,高芙和大坂直美都給了很正向的回答,要他相信自己,今年溫布頓就能為最好證明時刻。

當優貝斯逆轉西西帕斯時,高芙就在觀眾席親眼見證,因懷孕暫別網壇的大坂直美也透過轉播幫好友加油,還在社群上開玩笑說優貝斯最後顫抖得厲害,讓自己都擔心,展現好交情。

優貝斯形容,兩位網球女將都很有感染力,「在她們身邊,聽到她們談論著夢想,這的確會影響你。」他笑說最初會覺得彼此的自信心完全不同,但自己的確開始改變,相信自己屬於高層級的賽場,溫布頓的8強讓他更有信心,能和世界頂尖選手一較高下。

優貝斯是今年8強中唯二的非種子選手,下戰將碰世界排名第3的俄羅斯名將梅德維夫(Daniil Medvedev)。

Eubanks the entertainer 🇺🇸@chris_eubanks96 takes down No.5 seed Stefanos Tsitsipas in five sets to reach the QF on #Wimbledon debut pic.twitter.com/1U9cHr67v1