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溫網／高芙、大坂直美激勵 27歲美國黑馬首闖大滿貫8強寫勵志故事

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
美國男將優貝斯持續黑馬之旅，直闖今年溫布頓8強。 美聯社
美國男將優貝斯持續黑馬之旅，直闖今年溫布頓8強。 美聯社

今年開季時的世界排名還在百大外，美國男將優貝斯（Chris Eubanks）今年溫布頓拍下黑馬旅程，尤其第四輪在5盤大戰逆轉名列第5種子的希臘名將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），以27歲的年紀首度打進大滿貫8強，寫下勵志故事。

今年才是優貝斯首度打進溫布頓會內賽，不過到倫敦前剛在馬約卡公開賽打下生涯第一座ATP金盃，草地大滿貫第二輪也拍下列12種子的地主「一哥」諾里（Cameron Norrie），第四輪延續氣勢在盤數1：2落後下連趕2盤，生涯首度擊敗世界排名前5的選手。

不斷打出驚奇，優貝斯透露，同胞女將高芙（Coco Gauff）和前球后大坂直美（Naomi Osaka）給了自己很大幫助，「和高芙關係親近、和大坂直美成為好友，他們可以提供看法，聽他們對事情的觀點。」優貝斯補充說，兩位女網好友的共同點都是相信他是屬於同個級別，給了自己很大信心。

「我很長時間去質疑自己，是否夠穩定在這層級穩定發揮，我知道我能在一些比賽發揮，讓些人陷入麻煩，但我不知道我是否有這信念，一場比賽、一場比賽面對這些難纏對手。」優貝斯提到，面對這些自我懷疑，高芙和大坂直美都給了很正向的回答，要他相信自己，今年溫布頓就能為最好證明時刻。

當優貝斯逆轉西西帕斯時，高芙就在觀眾席親眼見證，因懷孕暫別網壇的大坂直美也透過轉播幫好友加油，還在社群上開玩笑說優貝斯最後顫抖得厲害，讓自己都擔心，展現好交情。

優貝斯形容，兩位網球女將都很有感染力，「在她們身邊，聽到她們談論著夢想，這的確會影響你。」他笑說最初會覺得彼此的自信心完全不同，但自己的確開始改變，相信自己屬於高層級的賽場，溫布頓的8強讓他更有信心，能和世界頂尖選手一較高下。

優貝斯是今年8強中唯二的非種子選手，下戰將碰世界排名第3的俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev）。

大坂直美 高芙 溫布頓

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