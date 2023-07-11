田徑／連任亞田總獨立理事 王景成獲頒卓越領導勳章

中華民國田徑協會秘書長王景成今天在泰國曼谷舉辦亞洲田徑總會第25屆會員大會理事改選中，以32票再次連任獨立理事，自2013年起連續4屆當選，成為亞田總第一位連任4屆的獨立理事，感念他的卓越貢獻，亞田總主席達賴也頒予「卓越領導勳章」。

中華田協指出，這次選舉在獨立理事席位的競爭激烈，共有16位候選人角逐8位席次，特別在3年疫情期間，難向各國拉票的情況下，秘書長王景成在此次出席的43個會員國，有效票40票當中，獲得32票的佳績，再次打了一場漂亮的硬仗，可見在亞洲總會的個人魅力。

教育部體育署署長鄭世忠第一時間也恭賀王景成，感謝他為提升台灣體育國際影響力貢獻，鄭世忠也表示會全力支持田徑協會申辦2029亞錦賽，提升台灣能見度。