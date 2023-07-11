PLG／遭指法院認證背後有中資 鋼鐵人發聲明駁斥

PLG高雄17直播鋼鐵人隊今天下午發出聲明，針對媒體以「法院認證『高雄鋼鐵人』背後有中資」之報導作出回應，強調該公司股東錢濤所投資款項，業經經濟部投資審議委員會審查，認定係屬合法之港資，而非中資，對於遭到惡意下標曲解表示遺憾。

鋼鐵人聲明如下：

一、該法院訴訟為公司董事長黃哲寬所提個人侵害名譽權之訴訟，該判決內容並未針對本公司資金來源進行調查，亦全然未認定係屬中資，該篇媒體報導之標題顯然與判決內容甚至報導內容歧異甚大，而損害本公司名譽。

二、又本公司股東錢濤所投資款項，業經經濟部投資審議委員會審查，認定係屬合法之港資，而非中資，並准予其投資，本公司先前亦已發出聲明明確表示，有媒體竟仍以不相干之法院判決內容，惡意下標曲解為「法院認證『高雄鋼鐵人』背後有中資」云云，本公司深表遺憾，自當依法捍衛清白。