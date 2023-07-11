南市選手特奧奪1金2銀4銅 黃偉哲頒獎牌稱讚真英雄

台南市選手參加2023夏季世界特殊奧林匹克運動會，勇奪1金2銀4銅，市長黃偉哲今天頒發「台南之光」獎牌，讚美選手是他心目中真正的英雄，也強調市府會做選手最強力的後盾，推動多元化選手照顧政策，讓運動選手有最好的保障。

2023年夏季世界特殊奧林匹克運動會上月間在德國柏林舉辦，台灣代表隊共獲得16金13銀10銅佳績，其中1金2銀4銅由來自台南的8名選手抱回。黃偉哲表示，運動場上沒有永遠的贏家，只有持續努力的運動員，期勉所有選手持續精進、突破自我，再為國爭光。

黃偉哲稱許選手的卓越表現，指特奧運動員在面對生活自理、運動訓練、和學校課業等多重挑戰下，能突破自我，很不容易。

畢業於台南特殊教育學校的王珮怡，奪得團體融合滾球項目金牌、雙人組銀牌及女單奪銅，另與同校的張沛辰共組雙人融合滾球，奪得銅牌。台南高工陳玉化在桌球男子組奪銅，與同校楊維哲搭檔拿下桌球第4名；新化高工張明哲、方浚峰在5人制男足項目奪銅；台南大學附屬啟聰學校黃家賢和畢業新化高工陳華智在5人制融合男籃奪銀。

體育局表示，特奧會賽期，滾球選手王珮怡首奪台灣代表隊的第一面金牌後，趁勝追擊再拿下1銀1銅。王珮怡開心的說，要把獎牌帶會家與媽媽分享。而總是沉著面對任何對手的張沛辰，與王珮怡搭擋出賽雙人融合滾球，冷靜態度加上實力的發揮，獲得銅牌。