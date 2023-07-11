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台東女孩張欣怡獲特奧金牌 今早遊街鎮民豎大拇指喊讚

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
張欣怡的族人一起出席慶祝活動，感謝大家祝福。記者徐白櫻／攝影
張欣怡的族人一起出席慶祝活動，感謝大家祝福。記者徐白櫻／攝影

台東縣關山工商「阿甘女孩」張欣怡愛跑步，參加2023特殊奧運獲得金牌與銀牌，關山鎮公所今天舉辦慶祝遊行，邀請張欣怡及家人搭車隊接受鎮民歡呼，鎮上洋溢歡樂氣氛。鎮長彭成豐說，國際運動獎項得來不易，鎮上首度舉辦慶賀遊行，藉此勉勵更多孩子力爭上游、爭取表現。

應屆畢業生張欣怡向來是各項競賽常勝軍，今年獲得總統獎表揚且獲選特奧國手，6月代表台灣去德國參加2023年夏季世界特殊奧林匹克運動會，獲得迷你標槍A級金牌，女子800公尺跑步銀牌。

國中時期，張欣怡因練田徑腳受傷，但她對跑步熱愛不中斷，即使帶傷練習也不放棄，帶著淚水一路跑到特奧。

今早張欣怡穿上阿美族傳統服飾，媽媽、奶奶等親友陪同搭車，車隊從關山鎮公所出發，沿著中正路、民生路、三民路、中山路、中華路等主要街道行進，最後抵達天后宮，沿途攤商、居民揮手致意，不時有人豎起大拇指喊讚。

「謝謝大家，今天真的好開心！」張欣怡帶著招牌陽光笑容表達感謝，家人感動也全寫在臉上。

鎮長彭成豐表示，過去從來沒有關山孩子獲得世界級獎牌，這是第一次，所以首次由公所出面辦遊街，不僅分享喜訊給更多人知道，也希望鼓勵年輕學子努力向上。

關山鎮長彭成豐（左）陪著張欣怡一起遊街。記者徐白櫻／攝影
關山鎮長彭成豐（左）陪著張欣怡一起遊街。記者徐白櫻／攝影
張欣怡（中）今天盛裝出席活動，全身十分閃亮，家人也來分享喜悅。記者徐白櫻／攝影
張欣怡（中）今天盛裝出席活動，全身十分閃亮，家人也來分享喜悅。記者徐白櫻／攝影
關山鎮公所舉辦慶賀活動，敲鑼打鼓分享喜悅。記者徐白櫻／攝影
關山鎮公所舉辦慶賀活動，敲鑼打鼓分享喜悅。記者徐白櫻／攝影

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