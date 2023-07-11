溫網／女雙次輪止步 詹詠然混雙逆轉闖8強
女雙雖止步溫布頓第二輪，我國好手詹詠然在第8日賽程仍有收穫，她和克羅埃西亞混雙老搭檔多帝吉（Ivan Dodig）再度上演逆轉勝，以2：6、6：3、7：6（10：5）力退地主組合索爾茲伯里（Joe Salisbury）／華生（Heather Watson），晉級最終8強。
詹詠然與多帝吉已經合力打下3座大滿貫混雙冠軍，2018年法網首登頂，隔年不但完成法網，接續溫網也在捧冠，今年繼續合拍，雖未列種子，但首輪就逆轉拍下第6種子組合，今天凌晨再度演出後來居上戲碼，闖關8強。
單日兩戰的詹詠然，女雙和妹妹詹皓晴列12種子，可惜第二輪碰捷克鮑茲科娃（Marie Bouzkova）／西班牙托摩（Sara Sorribes Tormo）以兩個4：6吞敗，止步第二輪。
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