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國際少運會／新北奪4金7銀7銅

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
桌球單打項目海山國中蕭惟之（左起）獲銀牌、吳映萱金牌、張浿珊銅牌。圖／新北市教育局提供
桌球單打項目海山國中蕭惟之（左起）獲銀牌、吳映萱金牌、張浿珊銅牌。圖／新北市教育局提供

2023年國際少年運動會7月9日在南韓大邱閉幕。新北市代表隊參加田徑、游泳、跆拳道及桌球4種競賽，獲得4金7銀7銅佳績，在游泳項目囊括1金3銀5銅，其中參賽年紀最小的榮富國小林芷妍，第一次出國比賽便拿下100公尺仰式銅牌。

南韓大邱主辦2023年國際少年運動會，新北代表隊在游泳部分囊括1金3銀5銅，其中康橋高中國中部陳彥甯個人拿下1金1銀1銅，也與新泰國中吳瑞宇、游力睿及林柏樂在接力賽中奪得雙銀，成績亮眼。

桌球部分，新北奪1金1銀1銅。淡江高中國中部吳映萱獲女子單打金牌，同校的張浿珊奪下女子單打銅牌；海山高中國中部蕭惟之奪男子單打銀牌。教練秦筱鈞說，吳映萱從預賽到決賽都以3:0獲勝，為新北奪下金牌，希望她能向國際舞台邁進；獲得銀牌的蕭惟之是第一次參加國際賽，超常發揮從小組賽到決賽連贏5場，雖在決賽惜敗，但拚勁十足。

跆拳道也獲得1銀1銅成績，教練林彥宏指出，正德國中江宜璇今年目標是9月亞洲青少年錦標賽，目前為調整期，這次對上世界少年跆拳道錦標賽金牌得主，雖然挑戰失敗只得到銀牌，但為將來比賽帶打下扎實基礎。

至於田徑，教練陳隆明表示，混合接力4位選手卯足全力，最後可惜以0.01秒屈居亞軍，經過此戰，不僅沒讓選手們灰心喪志，反更激起大家求勝決心，9日決賽一口氣取得2金1銀的佳績。

跆拳 金牌 跆拳道 國際少年運動會 田徑 桌球

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