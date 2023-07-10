快訊

與印度Vedanta合作破局 鴻海晚間回應了

前球員昔離隊今爆性侵未遂 富邦悍將遭疑壓新聞這麼說

「徐薇英文」新竹分校驚傳遭查封 徐薇本人回應了

合球世錦賽10月台北登場 台灣隊力拚留下冠軍

中央社／ 台北10日電

第12屆世界合球錦標賽將於10月20日至29日在台北體育館登場，共24隊參賽，為歷屆最多，台灣隊名單已在上週出爐，教練豐群政喊話，希望能將冠軍留在台灣。

世界合球錦標賽每4年舉辦1次，台灣在2019年擊敗捷克及荷蘭取得第12屆世錦賽主辦權，今年10月20日至29日將在台北體育館舉行，24隊齊聚一堂、角逐金盃，規模為歷屆最大。

中華民國合球協會理事長黃緯強今天出席記者會致詞時表示，合球運動在台灣發展40多年，一直是非主流運動，目前世界排名第3。日前台灣合球代表隊在荷蘭舉行的U17合球世界盃，擊敗合球界橘色巨人荷蘭隊，拿下冠軍，完成不可能的任務，他期許台灣隊今年世錦賽也能複製同樣成功的經驗。

台灣隊隊長曲書平過去為滬江女籃的成員，後來高二時決定轉換跑道，高三就入選國家隊至今，現年34歲的她，現任教於新北永和國小，這次是台灣隊陣中最資深的球員，能在合球打出成績，且堅持這條路至今，她接受媒體聯訪時直呼：「從來沒想過。」

過去11屆世錦賽以來，決賽組合都是荷蘭和比利時，其中荷蘭就包辦10次冠軍，而台灣隊最佳成績為季軍。荷蘭隊成人國家隊和U21代表隊日前來台移訓，並與台灣隊進行多場交流賽，教練豐群政表示，荷蘭隊具有身材優勢和球技，帶給台灣球員不少刺激，藉由這個機會可以學習對方優點。

曲書平指出，過去每屆國際賽大多僅有1次與荷蘭隊交手機會，心態只能謹慎應對，無法實驗想要的戰術，但這次透過6場交流賽，快速轉換打法，帶給對方不少壓力，「證明我們是有對抗性的」。

今天記者會還進行分組抽籤儀式，24隊分成8組，台灣隊與紐西蘭、愛爾蘭同在C組，豐群政表示，預賽分組種子球隊會被打散，關鍵在於後續賽事，「希望準決賽不要遇到比利時、荷蘭，他們應該也不希望遇到我們吧」。

其他分組名單，A組衛冕軍荷蘭、斯洛伐克、巴西，B組比利時、香港、土耳其，D組德國、澳洲、日本，E組中國、英格蘭、印度，F組葡萄牙、波蘭、南非，G組蘇利南、匈牙利、馬來西亞，H組捷克、加泰隆尼亞、泰國。

世錦賽 比利 巨人

延伸閱讀

3天前遞交辭呈…荷蘭總理呂特面臨不信任投票 政府宣告垮台

跆拳道／羅嘉翎換量級帶傷摘金 教練劉聰達仍憂傷勢加劇

鐵人三項／新科技跑鞋狹持 張團畯備戰世錦賽

手機太讓學生分心！荷蘭學校明年起禁止學生課堂上用手機、平板

相關新聞

足球／安聯小小世界盃贈大禮 送3名小將赴德國夏令營

全國最大幼兒足球盃賽「2023安聯小小世界盃」，全國總決賽在6月底圓滿落幕，適逢10周年加上疫情趨緩，安聯人壽再度開放國...

T1聯盟／恢復自然選秀 聯盟公布41人新人選秀會名單

T1聯盟新人選秀會將於14日下午3點在松菸文創1號倉庫舉辦，聯盟今天公告最終報名的41人名單，成都世大運國手高錦瑋、旅美...

路跑／夜市美食成補給 高雄富邦馬拉松報名開跑

2023年高雄富邦馬拉松將於今年11月25日和26日登場，今天報名開跑，高雄市政府運動發展局局長侯尊堯和來自港都的應援大...

田徑／亞錦賽中華隊出征 瞄準上屆1金2銀1銅

2023年亞洲田徑錦標賽將於7月12日至16日於泰國曼谷登場。中華田徑代表隊今天整裝出發，力拚上屆2019年的1金2銀1...

NFL／轉戰丹佛野馬表現災難 威爾森力拚谷底反彈

前海鷹明星四分衛威爾森（Russell Wilson）上季透過重磅交易來到野馬卻繳出災難性成績，讓球迷失望不已。但經過...

國際少年運動會大邱落幕 我國勇奪22金

2023年第55屆國際少年運動會（International Children's Games，ICG）今天在南韓大邱落...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦