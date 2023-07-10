合球世錦賽10月台北登場 台灣隊力拚留下冠軍

第12屆世界合球錦標賽將於10月20日至29日在台北體育館登場，共24隊參賽，為歷屆最多，台灣隊名單已在上週出爐，教練豐群政喊話，希望能將冠軍留在台灣。

世界合球錦標賽每4年舉辦1次，台灣在2019年擊敗捷克及荷蘭取得第12屆世錦賽主辦權，今年10月20日至29日將在台北體育館舉行，24隊齊聚一堂、角逐金盃，規模為歷屆最大。

中華民國合球協會理事長黃緯強今天出席記者會致詞時表示，合球運動在台灣發展40多年，一直是非主流運動，目前世界排名第3。日前台灣合球代表隊在荷蘭舉行的U17合球世界盃，擊敗合球界橘色巨人荷蘭隊，拿下冠軍，完成不可能的任務，他期許台灣隊今年世錦賽也能複製同樣成功的經驗。

台灣隊隊長曲書平過去為滬江女籃的成員，後來高二時決定轉換跑道，高三就入選國家隊至今，現年34歲的她，現任教於新北永和國小，這次是台灣隊陣中最資深的球員，能在合球打出成績，且堅持這條路至今，她接受媒體聯訪時直呼：「從來沒想過。」

過去11屆世錦賽以來，決賽組合都是荷蘭和比利時，其中荷蘭就包辦10次冠軍，而台灣隊最佳成績為季軍。荷蘭隊成人國家隊和U21代表隊日前來台移訓，並與台灣隊進行多場交流賽，教練豐群政表示，荷蘭隊具有身材優勢和球技，帶給台灣球員不少刺激，藉由這個機會可以學習對方優點。

曲書平指出，過去每屆國際賽大多僅有1次與荷蘭隊交手機會，心態只能謹慎應對，無法實驗想要的戰術，但這次透過6場交流賽，快速轉換打法，帶給對方不少壓力，「證明我們是有對抗性的」。

今天記者會還進行分組抽籤儀式，24隊分成8組，台灣隊與紐西蘭、愛爾蘭同在C組，豐群政表示，預賽分組種子球隊會被打散，關鍵在於後續賽事，「希望準決賽不要遇到比利時、荷蘭，他們應該也不希望遇到我們吧」。

其他分組名單，A組衛冕軍荷蘭、斯洛伐克、巴西，B組比利時、香港、土耳其，D組德國、澳洲、日本，E組中國、英格蘭、印度，F組葡萄牙、波蘭、南非，G組蘇利南、匈牙利、馬來西亞，H組捷克、加泰隆尼亞、泰國。