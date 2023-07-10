路跑／夜市美食成補給 高雄富邦馬拉松報名開跑

2023年高雄富邦馬拉松將於今年11月25日和26日登場，今天報名開跑，高雄市政府運動發展局局長侯尊堯和來自港都的應援大使蘇晏霈共同宣傳，歡迎全台跑者到高雄感受寬敞賽道和融入在地夜市特色的補給美食。

侯尊堯表示，高雄富邦馬拉松是南台灣最受矚目的賽事之一，今年特別將高雄夜市小吃搬到補給站，賽道也將跑過高雄知名地標85大樓、世運主場館和輕軌景點等，歡迎跑者把握今天展開的第一階段「早鳥」報名機會。

「希望恢復到疫情前的水準，1萬5千人到2萬人來參賽。」侯尊堯今天賽事記者會喊出賽事目標，他還透露，高雄現在演唱會經濟興盛，比賽日11月25日當天就會有演唱會舉行，跑者也可以將體育結合娛樂、觀光，一起探索港都魅力。

擔任應援大使的蘇晏霈，今天和Fubon Angels一起展示今年賽事跑衣，從小在高雄長大的他特別推薦蓮池潭、瑞豐夜市和駁二藝術特區，喊話全台跑者一起來感受南台灣的熱情。

今年賽事延續去年平權理念，鼓勵多元族群參賽，以邀請制舉辦競速輪椅組和運動輪椅組的半程馬拉松和休閒組競賽，也提供視障組跑者參賽中陪跑服務；朝淨零碳排目標邁進，今年賽事活動手冊、完賽證書都採電子化，賽事車輛也將使用電動前導車和電動機車。

連續4年冠名贊助的富邦人壽另推動「RUN FOR GREEN」計畫，跑者每完成40公里跑程並到活動網站登錄，富邦就會種下一棵樹，讓民眾的運動足跡轉化成愛護地球的綠色影響力。

2023年高雄富邦馬拉松今天舉行報名記者會。記者曾思儒／攝影

2023年高雄富邦馬拉松今天舉行報名記者會，Fubon Angels展示賽事跑衣。記者曾思儒／攝影

2023年高雄富邦馬拉松今天舉行報名記者會，Fubon Angels展示賽事跑衣。記者曾思儒／攝影