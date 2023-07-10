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田徑／亞錦賽中華隊出征 瞄準上屆1金2銀1銅

中央社／ 台北10日電
參加曼谷亞洲田徑錦標賽的中華代表隊10日出發，目標瞄準上屆1金2銀1銅的成績，希望能在杭州亞運前拚出信心。（中華民國田徑協會提供）
參加曼谷亞洲田徑錦標賽的中華代表隊10日出發，目標瞄準上屆1金2銀1銅的成績，希望能在杭州亞運前拚出信心。（中華民國田徑協會提供）

2023年亞洲田徑錦標賽將於7月12日至16日於泰國曼谷登場。中華田徑代表隊今天整裝出發，力拚上屆2019年的1金2銀1銅佳績。

田徑亞錦賽取在奇數年、每2年舉辦1次，2021年因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦，2019年在卡達杜哈，中華代表隊鄭兆村拿下男子標槍金牌，陳傑、楊俊瀚分獲銀牌，陳奎儒則帶回1面銅牌。

今年中華隊共31名選手報名參賽，由總教練孫念祖領軍，成員大多是今年杭州亞運的重點奪牌選手，包括楊俊瀚、鄭兆村、陳奎儒、陳傑，以及女子鏈球好手余雅倩，和號稱「最強國中生」的林沛萱。

余雅倩在4月的美國移地訓練，以67公尺32的成績再度刷新自己保持的女子鏈球全國紀錄，這次參加亞錦賽前，也特地到日本進行了21天移地訓練。

余雅倩在接受中央社訪問時說：「這次就是保持平常心，不會太別在意會不會站上頒獎台，因為這樣會給我自己太多壓力，我只希望可以再度打破自己的全國紀錄就好。」

鄭兆村說：「之前練習的強度有點太大，所以動刀的右手肘非常疼痛，但後來經過核磁共振檢查，所有的軟組織都沒事，只能說可能因為肌肉強度還沒跟上練習強度，所以這次就盡力而為了。」

林沛萱的教練陳鴻傑則透露：「這次去參加亞錦賽就是抱持著學習的心態，以一個國中生來說要奪牌難度很高，所以就是能學多少是多少，當作今年參加杭州亞運的養分。」

田徑 余雅倩 鄭兆村

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