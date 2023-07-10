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國際少年運動會大邱落幕 我國勇奪22金

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
第55屆國際少年運動會在大邱舉行。圖／體育署提供
第55屆國際少年運動會在大邱舉行。圖／體育署提供

2023年第55屆國際少年運動會（International Children's Games，ICG）今天在南韓大邱落幕，教育部體育署結合城市前進大邱推動運動外交，包括台北市、新北市和花蓮縣皆組隊參加，共獲得22金13銀12銅佳績，為台灣在國際爭取榮譽及友誼。

ICG是國際奧林匹克委員會（IOC）承認的國際運動組織，運動會每年舉辦，參賽資格為12到15歲的青少年，並以城市為參賽單位，至今已辦理55屆，今年計有27個國家，超過60個城市、2000人參與，舉辦競賽種類分別為田徑、游泳、足球、網球、桌球排球、跆拳道及3X3籃球共8種，本次我國除排球外皆有派隊參與。

今年ICG除賽事外，我國總統府秘書張芬芬及體育署國際及兩岸運動組組長許秀玲，分別以ICG執行委員及委員身分代表出席重要ICG組織會議，掌握最新組織發展動態，並受邀參加大邱ICG大會重要儀典活動，且獲ICG指定擔任桌球賽事技術委員會督導，顯示台灣多年參與ICG貢獻，受到高度肯定。

體育署對於ICG組織及活動參與相當重視，今年是新冠肺炎疫情後重返亞洲的第1場ICG賽事，2024年預計於墨西哥里昂市舉行、2025年在以色列埃拉特市登場。花蓮縣規劃申辦2026年ICG賽事並已提交意願書，ICG成員將於明年3月來台訪視。

體育署 排球 桌球

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