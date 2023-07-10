溫網／16強賽喬科維奇兩盤領先胡爾卡奇 因宵禁叫停

塞爾維亞網球名將喬科維奇今天在溫布頓錦標賽16強賽迎戰波蘭好手胡爾卡奇，連續搶下兩盤穩居領先時，因為已到晚間11時的宵禁時間，只好停賽明日再戰。

法新社報導，這是喬科維奇（Novak Djokovic）歷來在溫網的第100場比賽，他和第17種子胡爾卡奇（Hubert Hurkacz）拚戰激烈，接連兩盤都打到搶七才分出高下，比賽叫停時他暫以7比6（8比6）和7比6（8比6）成績領先。

他們兩人明天將重燃戰火分出勝負，贏家將在8強賽遭遇俄羅斯好手盧布列夫（Andrey Rublev），爭取4強賽門票。

尋求衛冕的喬科維奇這次名列2號種子，他將爭取追平紀錄的第8次冠軍，希望能寫下第24次在大滿貫賽封王的佳績。