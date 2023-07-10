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溫網／球后斯威雅蒂後來居上 力克班西琪首度晉級溫網8強

中央社／ 倫敦9日綜合外電報導
世界球后斯威雅蒂。 美聯社
世界球后斯威雅蒂。 美聯社

波蘭的世界球后斯威雅蒂今天在先失一盤後強力反攻，救下兩個賽末點，後來居上以6比7（4比7）、7比6（7比2）和6比3擊敗瑞士好手班西琪，首度挺進溫布頓網球錦標賽8強賽。

法新社報導，頭號種子斯威雅蒂（Iga Swiatek）未失一盤挺進第4輪，但今天在中央球場遭遇14號種子班西琪（Belinda Bencic）面臨苦戰。曾獲奧運冠軍的班西琪在首盤表現勇猛，戰到搶七局面後很快取得6比1優勢，順利先下一城。

斯威雅蒂頻頻向教練團隊示意求援，還一度拿著筆記本電腦消失場邊，似乎是去找尋可行作戰計畫。但她重回場上後對班西琪的猛烈攻勢仍難以招架，在第2盤戰到第12局時讓對手有兩次賽末點機會，看似就要淘汰出局。

不過，斯威雅蒂救下這兩個賽末點，使比賽再次進入搶七局面，這次她輕鬆搶七成功，追成平手。

進入決勝第3盤，4度贏得大滿貫賽冠軍的斯威雅蒂越打越順手，第4局破發成功，然後守住發球局，取得4比1領先，隨後固守戰果，鏖戰逾3個小時終於贏得最後勝利，在8強賽將遭遇烏克蘭好手絲薇托莉娜（Elina Svitolina）。

斯威雅蒂 溫布頓

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