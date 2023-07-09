快訊

稅務問題男網友專業應答 女富商被騙1億6百萬

聖嬰現象帶來高溫 大陸今夏電力供需面臨極大挑戰

賴清德巧遇2學生談私校學費補助 徐巧芯拋最大疑點：他們是怎麼有感的？

跆拳道／羅嘉翎換量級帶傷摘金 教練劉聰達仍憂傷勢加劇

中央社／ 台北9日電
羅嘉翎澳洲公開賽帶傷奪金。 中央社資料照
羅嘉翎澳洲公開賽帶傷奪金。 中央社資料照

東京奧運跆拳道銅牌女將羅嘉翎左腳踝受傷，近1個月來只能採取保護性訓練，今天澳洲公開賽轉戰女子62公斤級，決賽擊敗日本選手平林霞，收下本季首金。

21歲羅嘉翎今年5月底世界跆拳道錦標賽女子57公斤級闖進決賽，連2年以銀牌作收，隨後轉戰羅馬世界跆拳道大獎賽，止步8強，歷經1個月調整，在位於南半球的澳洲公開賽展開下半年首場賽事。

教練劉聰達接受中央社記者訪問時表示，羅嘉翎在世錦賽結束後就曾反映腳踝疼痛，經過精密斷層掃描後才找出原因，發現左腳踝有2處裂縫，因此近期只能將部分訓練移至水中進行。

考量備戰進度和身體狀況，羅嘉翎這次改戰女子62公斤級，今天首戰對手就對上自家人、也是昔日陪練員莊昕璇，4強賽則逆轉擊敗頭號種子、西班牙選手阿爾比祖（Jone Magdaleno Albizu），挺進決賽行列，決賽再扳倒日本選手平林霞（Kasumi Hirabayashi）。

這面金牌也是繼去年9月波蘭公開賽後，羅嘉翎近10個月來首面金牌，她透過經紀公司表示，「這次比賽就是以不要受傷為主，調整身體狀況，滿久沒有得到金牌，謝謝教練和大家陪我完成這場比賽，為之後世大運、亞運作準備。」

跆拳道奧運積分排名前5名選手可直接取得巴黎奧運資格，羅嘉翎排名從去年中第33名，看似幾乎無望透過排名取得奧運門票，今年初又歷經美國公開賽因過磅超重0.1公斤被判失格，所幸後來在荷蘭公開賽、比利時公開賽，進帳1銅、1銀，加上世錦賽銀牌，也讓羅嘉翎排名穩定前進至第6。

不過，羅嘉翎下半年包括亞運、世大運在內，至少還有7、8站賽事，面對選手受傷以及爭搶奧運積分關鍵期，也讓劉聰達陷入兩難，並擔心影響世大運、亞運備戰進度。

劉聰達表示，現階段只能採取保護性訓練，降低訓練強度，避免傷勢加劇，「盡量想辦法讓嘉翎在能練又不痛情況下訓練」。

羅嘉翎 跆拳道 亞運

延伸閱讀

跆拳道／從失敗中站起！高心怡勇奪世界中學生錦標賽金牌

台北羽賽／女友羅嘉翎到場 混雙亞軍邱相榤：她給我很大動力

跆拳道／黃思嬅成萬丹之光！勇奪世中錦第一 下一步拚奧運

杭州亞運倒計時100天 台青、台商不缺席

相關新聞

跆拳道／澳洲公開賽踢金 羅嘉翎奧運資格再進一步

東京奧運踢回跆拳道57公斤級銅牌的我國好手羅嘉翎，今年力拚巴黎奧運積分，今天再傳回好消息，她在澳洲公開賽踢下金牌，朝直接...

跆拳道／羅嘉翎換量級帶傷摘金 教練劉聰達仍憂傷勢加劇

東京奧運跆拳道銅牌女將羅嘉翎左腳踝受傷，近1個月來只能採取保護性訓練，今天澳洲公開賽轉戰女子62公斤級，決賽擊敗日本選手...

加拿大羽賽／自評傷好7成 「麟洋配」回亞洲繼續拚

我國黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋傷後回歸，本周加拿大公開賽重返4強，今天清晨雖因失誤過多以15：21、14：21敗給丹...

前進巴黎奧運有譜 白俄、俄羅斯運動員獲准參加杭州亞運

俄羅斯、白俄羅斯的運動員將獲准參加今年的杭州亞運，以協助兩國運動員獲取積分，取得資格參加2024年的巴黎奧運。

加拿大羽賽／麟洋配倒地回防美技連發 失誤過多4強止步

4月亞錦賽打下銅牌後，我國黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋再闖4強，可惜台灣時間今天清晨在加拿大公開賽雖有連續的防守美技出...

男排挑戰盃／吳宗軒轟18分 中華隊首戰擊退哈薩克

2023年台中銀行亞洲男子排球挑戰盃，今天在天母體育館與台北體育館兩地開打，其中身為地主的中華男排在分組賽首戰遭遇哈薩克...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦