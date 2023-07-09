跆拳道／羅嘉翎換量級帶傷摘金 教練劉聰達仍憂傷勢加劇

東京奧運跆拳道銅牌女將羅嘉翎左腳踝受傷，近1個月來只能採取保護性訓練，今天澳洲公開賽轉戰女子62公斤級，決賽擊敗日本選手平林霞，收下本季首金。

21歲羅嘉翎今年5月底世界跆拳道錦標賽女子57公斤級闖進決賽，連2年以銀牌作收，隨後轉戰羅馬世界跆拳道大獎賽，止步8強，歷經1個月調整，在位於南半球的澳洲公開賽展開下半年首場賽事。

教練劉聰達接受中央社記者訪問時表示，羅嘉翎在世錦賽結束後就曾反映腳踝疼痛，經過精密斷層掃描後才找出原因，發現左腳踝有2處裂縫，因此近期只能將部分訓練移至水中進行。

考量備戰進度和身體狀況，羅嘉翎這次改戰女子62公斤級，今天首戰對手就對上自家人、也是昔日陪練員莊昕璇，4強賽則逆轉擊敗頭號種子、西班牙選手阿爾比祖（Jone Magdaleno Albizu），挺進決賽行列，決賽再扳倒日本選手平林霞（Kasumi Hirabayashi）。

這面金牌也是繼去年9月波蘭公開賽後，羅嘉翎近10個月來首面金牌，她透過經紀公司表示，「這次比賽就是以不要受傷為主，調整身體狀況，滿久沒有得到金牌，謝謝教練和大家陪我完成這場比賽，為之後世大運、亞運作準備。」

跆拳道奧運積分排名前5名選手可直接取得巴黎奧運資格，羅嘉翎排名從去年中第33名，看似幾乎無望透過排名取得奧運門票，今年初又歷經美國公開賽因過磅超重0.1公斤被判失格，所幸後來在荷蘭公開賽、比利時公開賽，進帳1銅、1銀，加上世錦賽銀牌，也讓羅嘉翎排名穩定前進至第6。

不過，羅嘉翎下半年包括亞運、世大運在內，至少還有7、8站賽事，面對選手受傷以及爭搶奧運積分關鍵期，也讓劉聰達陷入兩難，並擔心影響世大運、亞運備戰進度。

劉聰達表示，現階段只能採取保護性訓練，降低訓練強度，避免傷勢加劇，「盡量想辦法讓嘉翎在能練又不痛情況下訓練」。