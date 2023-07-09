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MLB／大谷翔平中斷連4戰未開轟 第32轟仍是全聯盟最強

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加拿大羽賽／自評傷好7成 「麟洋配」回亞洲繼續拚

聯合報／ 記者曾思儒／台北—加拿大卡加里電話採訪
李洋（右）和王齊麟加拿大公開賽4強止步。圖／Badminton Photo提供（資料照）
李洋（右）和王齊麟加拿大公開賽4強止步。圖／Badminton Photo提供（資料照）

我國黃金男雙「麟洋配王齊麟李洋傷後回歸，本周加拿大公開賽重返4強，今天清晨雖因失誤過多以15：21、14：21敗給丹麥組合阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），但李洋認為狀態回溫中，盼後續南韓公開賽和日本公開賽有更好表現。

「麟洋配」上半年命運多舛，4月亞錦賽勇闖4強，但王齊麟為救球傷到右大腿，不得已退賽；5月蘇迪曼盃換李洋成傷兵，他8強面對南韓隊時扭到左腳踝，之後5站最佳成績就是贏一場，直到加拿大終於突破，連贏3場闖關4強，前一場8強賽更是直落二力退印尼傳奇阿山（Mohammad Ahsan）／塞提阿萬（Hendra Setiawan）。

3個月來首度打進4強，今天雖沒能再進一步，李洋認為已是正面訊息，「覺得慢慢比較好了，但就是還要看看韓國如何。」

王齊麟也認為，兩人比賽節奏有好一些，「但傷還沒完全恢復，還沒有放太開，有些角度還是比較保守。」他自評大腿只好了7成，加上加拿大太冷，有些流鼻水，身體並非百分百狀態。

「麟洋配」不會參加下周BWF超級300的美國公開賽，返國後調整一周，再參加7月18日開打的南韓公開賽，屬於BWF超級750的日本公開賽25日接續舉行，也是爭取巴黎奧運積分的重點大賽。

「麟洋配」今天雖落敗，第二局追分時刻美技連發，先是李洋在倒地下連續回擊3拍，王齊麟後續也有倒地回球的精采畫面，不過李洋的嚴密防守最後沒換成分數，讓他開玩笑說：「真的想說要帥到了。」

李洋 麟洋配 王齊麟

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