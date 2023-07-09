加拿大羽賽／麟洋配倒地回防美技連發 失誤過多4強止步

4月亞錦賽打下銅牌後，我國黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋再闖4強，可惜台灣時間今天清晨在加拿大公開賽雖有連續的防守美技出現，但失誤過多下沒能突破丹麥組合阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），以15：21、14：21吞敗，和混雙組合李哲輝／許雅晴都無緣決賽。

「麟洋配」目前排名20，在BWF超級500系列的加拿大公開賽列第5種子，前一場8強賽直落2力退印尼傳奇阿山（Mohammad Ahsan）／塞提阿萬（Hendra Setiawan），打下近3個月的第一場4強門票。

今天面對世界排名12的丹麥組合，「麟洋配」開賽在1：4落後下連拿5分逆轉，但8：7領先下遭對手打出一波連拿8分攻勢，分數遭拉開下以15：21讓出首局。

第二局丹麥組合又打出9：2的開局攻勢，「麟洋配」在王齊麟連續發球直接取分下先回敬5：0攻勢縮小差距，10：12時李洋更展現防守美技，倒地後仍連回3拍，可惜王齊麟回球出界讓出分數，對手又出現翻網過的幸運球，差距再回到4分差。

「麟洋配」11：15落後時，換王齊麟出現倒地回球畫面，這次李洋的斜線回擊落在線內，可惜追分攻勢被失誤中斷，先是李洋發球失誤，接續王齊麟接發球也出現失誤，丹麥組合穩住領先下最終就以21：14帶走勝利。

李哲輝／許雅晴今天對手也是丹麥組合，面對世界排名25的帝里（Mathias Thyrri）／馬厄隆（Amalie Magelund），李許配第2局追分差一步，以11：21、19：21止步4強。