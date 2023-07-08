男排挑戰盃／吳宗軒轟18分 中華隊首戰擊退哈薩克

2023年台中銀行亞洲男子排球挑戰盃，今天在天母體育館與台北體育館兩地開打，其中身為地主的中華男排在分組賽首戰遭遇哈薩克，最終以25：17、21：25、25：12、25：23勝出。

亞洲男子排球挑戰盃今年邁入第4屆，也是我國首度承辦此賽事，今年原訂將有17隊參賽，不過在烏茲別克與巴基斯坦最終未來台的情況下，則由15隊競賽，分成6個小組，並取分組前2名晉級12強賽。

而中華隊這次所在分組在僅有哈薩克下，已確定提前晉級到12強，不過兩隊今天交手依舊打得拉鋸，中華隊在首局以25：17先馳得局後，第二局卻遭到哈薩克以25：21扳平，但第三局中華隊隨即回穩，以25：12搶先聽牌，第四局更是擋下哈薩克的反撲，以25：23成功關門，搶下首勝。

中華隊今天以「黃金左手」吳宗軒得18分表現最佳，蔡沛彰12分、陳建禎11分，對於擊敗哈薩克吳宗軒說：「賽前做了很多準備，提前適應，但畢竟已經很久沒比大比賽，剛開賽時自己太享受比賽，太用力打，耗了太多力氣，後面慢慢調整順順打。」

中華隊教練莫羅表示，哈薩克打過兩次奧運，是支很強的隊伍，今天這場球是中華隊老將加新秀同心協力，加上熱情觀眾加持，一起激盪出的一場好球，期許中華隊接下來一場打得比一場好，也期待有更多球迷一起來幫中華隊加油。