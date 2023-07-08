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加拿大羽賽／麟洋配拍落印尼傳奇男雙 本季第二度晉4強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
「麟洋配」闖進加拿大羽賽四強。 圖／Badmintonphoto
「麟洋配」闖進加拿大羽賽四強。 圖／Badmintonphoto

我國男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋，今天在BWF超級500的加拿大公開賽遭遇印尼傳奇男雙組合阿山（Mohammad Ahsan）／塞提阿萬（Hendra Setiawan），最終以21：17、21：13直落二勝出，收下對戰3連勝與4強賽門票。

王齊麟／李洋本季歷經低潮，開季前8站僅有在亞錦賽闖進到4強賽，不過本周登場的加拿大公開賽兩人一路過關斬將，包括今天8強賽遭遇3屆世錦賽冠軍的印尼「奶爸組合」阿山／塞提阿萬，「麟洋配」延續了前兩次對抗都贏球的氣勢，再度拍落對手。

在兩局賽事中「麟洋配」幾乎是一路壓著對手打，其中在首局後段雖然一度被追到1分差，但王齊麟／李洋仍是頂住壓力，打出一波4：1關門，第二局更是在局中就拉開差距，最終僅花30分鐘就擊敗對手，搶下本季第二張四強賽門票。

至於我國混雙組合李哲輝／許雅晴，則是在8強賽遭遇第一種子日本東野有紗／渡邊勇大，最終以21：18、26： 24直落二勝出，挺進到4強賽。

在單打賽事，我國女單好手許玟琪8強遭遇泰國一姊依瑟儂，最終以13：21、10：21敗下陣來，宋碩芸也以12：21、22：24不敵台北公開賽亞軍、美國華裔好手張蓓雯，而張蓓雯在晉級4強後原將對上依瑟儂，不過她因傷退賽，由依瑟儂取得冠軍賽門票。

「麟洋配」擊敗印尼傳奇男雙組合。 圖／Badmintonphoto
「麟洋配」擊敗印尼傳奇男雙組合。 圖／Badmintonphoto

「麟洋配」擊敗印尼傳奇男雙組合。 圖／Badmintonphoto
「麟洋配」擊敗印尼傳奇男雙組合。 圖／Badmintonphoto

「麟洋配」擊敗印尼傳奇男雙組合。 圖／Badmintonphoto
「麟洋配」擊敗印尼傳奇男雙組合。 圖／Badmintonphoto

李洋 麟洋配 依瑟儂

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