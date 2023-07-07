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亞青保齡球／奪近16年首獎牌 藍少崗接父親電話爆哭

聯合報／ 記者劉肇育／台北-泰國電話採訪
北市大藍少崗奪下我國近16年來首面亞青賽個人賽獎牌。圖／泰國保齡球協會攝影／藍少崗提供
北市大藍少崗奪下我國近16年來首面亞青賽個人賽獎牌。圖／泰國保齡球協會攝影／藍少崗提供

第21屆亞洲青年保齡球錦標賽6日在泰國開打，在今天登場的個人組賽事中，北市大好手藍少崗在男子組以6局總分1362分奪下首面國際賽個人賽金牌，因為父親開始接觸到保齡球的他，賽後在接到父親的祝賀電話時，一度哭到泣不成聲。

目前就讀北市大球類運動學系大一的藍少崗，去年在亞青少賽拿下3金（雙人、全項、盟主）、1銀（個人）佳績，不過年初參加成人層級的亞洲盃成績不盡理想，但他也從這次的失敗中記取教訓，以更成熟的心態面對這次的亞青賽。

而這次亞青賽正好與去年亞青少賽在同一個球館舉行，回到幸運地的藍少崗也因此背負不小的成績壓力，不過他也在重新調整心情後打出佳績，在男子組個人賽6局賽事中有兩局打出260分以上的高分，其中包括在第四局打出199分後，第五局隨即打出267分的單日最高分，讓他在第6局開打前已經領先第2名的馬來西亞選手40分，金牌已成囊中物，最終他也以6局總分1362分奪下金牌。

談到克服賽前的緊張到最終奪金，藍少崗說：「因為賽前我就先把該緊張的都緊張完了，比賽開打後心情反而就變得比較平靜。第4局我在只打了199分後，其實信心有點受到影響，還好下一局抓到路線後狀況也回穩，信心也瞬間提升不少。」

身為國內保齡球界的明日之星，藍少崗從小就跟著愛打球的父親到球館，並在國一開始接受正規訓練，在今天奪下金牌後藍少崗也接到來自父親的祝賀電話，而熟悉的聲音也讓壓力得到釋放的他因此泣不成聲，「比賽一打完打完爸爸就打來了，他說恭喜，然後我就哭了，完全講不出話。」

藍少崗坦言，去年在亞青少賽奪下好成績後，仍有不少人質疑他只是因為運氣好，不過這次在同一場館又奪下佳績，他也直言意義非常不同，「隔了一年，我又再一次證明自己。」

藍少崗的這面金牌也是2007年以來，再次有中華隊選手在亞青個人組賽事中奪下獎牌；女子組部分，我國選手鄧若妤在第二局打出246分的高分，一度排名第2，但可惜後續未能再持續創造高分，最後以6局總分1202分排名第6。

北市大藍少崗（前排左3）奪下我國近16年來首面亞青賽個人賽獎牌。圖／林聖峰提供
北市大藍少崗（前排左3）奪下我國近16年來首面亞青賽個人賽獎牌。圖／林聖峰提供
北市大藍少崗（後排左2）奪下我國近16年來首面亞青賽個人賽獎牌。圖／林聖峰提供
北市大藍少崗（後排左2）奪下我國近16年來首面亞青賽個人賽獎牌。圖／林聖峰提供

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