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桌球／WTT盧布爾雅那球星挑戰賽 林昀儒止步16強

中央社／ 台北7日電
林昀儒。 中新社(資料照)
林昀儒。 中新社(資料照)

在斯洛維尼亞舉行的WTT盧布爾雅那球星挑戰賽，台灣好手林昀儒面對奈及利亞的阿魯納，以2比3的局數遭到逆轉落敗，止步16強。

21歲的林昀儒，賽前和31歲的阿魯納（QuadriAruna）交手過3次全部都獲勝，今天雙方第4度交手，前3局結束，林昀儒以11比9、9比11、11比7搶下2比1率先聽牌的局數。

第4局林昀儒開賽短暫1比0領先後，就被阿魯納連得5分超前比數，此後林昀儒都沒能再將比數追近，以5比11拱手讓出，雙方局數也戰成2比2平手。

來到決勝的第5局，林昀儒的狀態依舊沒找回來，多次回球失誤，也鮮少主動攻擊的機會，讓阿魯納開賽就取得6比1領先。

雖然林昀儒此時追回1分，但接著阿魯納又連得4分直接取得10比2的8個賽末點，雖然林昀儒努力追回2分，只可惜還是沒能延長戰局，林昀儒仍以4比11丟掉第5局以及比賽勝利。

WTT盧布爾雅那球星挑戰賽總獎金25萬美元（約775萬台幣），台灣雖派出多人參賽，但在今天林昀儒男單止步16強後，所有台灣球員也都結束這場賽程。

林昀儒

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