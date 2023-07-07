高球／社會人巡迴賽揚昇站 前西洋劍國手張哲維B組摘冠

社會人高爾夫巡迴賽展開兩日的揚昇站賽事，在強勁風勢和豔陽高溫的雙重考驗下，有職業水準的黃光男繼上一站老爺站封王後，本周在A組再以73桿奪下連兩站冠軍；B組則由前西洋劍國手張哲維在勤練高球兩年半後，今天以77桿拿下個人生涯的首冠。

「社會人高爾夫巡迴賽」在台灣深耕已十餘年，不斷追求進步去提供會員完善服務、優化的專業個人數據（差點系統）、全台十多間特約球場擊球優惠、數個高爾夫品牌周邊商品的獨家優惠，以及每年賽季20場具職業水準的高品質賽事。

「2023社會人高爾夫巡迴賽」今年例行賽20場，賽制分為A、B組個人比桿賽，其中A組發球台即是設定約7000碼的藍梯（PRO TEE）、B組則是約6500碼的白梯，賽事遵循R&A頒布的2023高爾夫規則執行，對於非科班出身的社會人士來說，絕對是一場挑戰。

本周揚昇站個人賽，造訪具有LPGA大賽水準的「揚昇高爾夫球場」，選手遇上強勁風勢及炎炎赤日，可說是今年遇上最大的挑戰。A組個人賽部份，黃光男全場抓下4鳥1鷹，以73桿奪下本季第二個單站冠軍，同時也完成二連勝的極佳近況。

從事人力資源產業的黃光男曾考慮過想朝職業選手發展，實力不容小覷，只不過在家族事業的經營考量下，最終選擇以社會人巡迴賽為挑戰舞台。

B組個人賽部份，張哲維以77桿坐收冠軍，曾作為參加世界盃西洋劍比賽的台灣國家代表隊成員，學習高爾夫才兩年半，跨領域的挑戰充分顯現其運動細胞的強勢。在退出西洋劍賽場後，創業經營知名連鎖冰品店並擴及台南、加拿大及香港，在經商之道也相當有一套。

接著在揚昇站隊際賽部分，A、B兩組別共有14隊出賽，A組「Super.S」6：4成功復仇「北惡魔」，「木木行館」則在隊長林晉佳帶領下力抗「Trust Golf」，目前積分排名依舊由「家佳樂」維持領先，「Trust Golf」則剩兩場例行賽的機會來避免遭到淘汰。

B組「大綱龍」積分排名從季初淘汰邊緣逐漸拉回前段班，但今天表現不如前三輪的強勢，讓「老虎塗料」6：4拿下勝利。「峻峰建設」同樣6：4拿下「振頤軒」後本季六連勝中且穩居龍頭。「德瑞克鷹熊」上輪HOME RUN後手軟，僅靠張莉淩、詹智能組合勉強拿下兩分，此輪遭「三亞科技」8：2血洗。「將軍條碼」與「SUB70」以5：5握手言和。「Super.SS」則嚐到連續一週至揚昇球場練球的紅利，以6：4險勝「有成精密新能源」終止2連敗。下輪個人賽將於7月18、19日南下至斑芝花球場，隊際賽則是8月2日回到山溪地球場。