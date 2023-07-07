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保齡球／亞青保齡球錦標賽 藍少崗男子個人組摘金

中央社／ 台北7日電
藍少崗(中)。
藍少崗(中)。

在泰國曼谷舉行的第21屆亞洲青年10瓶保齡球錦標賽今天傳回捷報。台灣好手藍少崗在男子個人組以6局總分1362分拿下金牌，另外鄧若妤則拿下女子個人第6。

藍少崗被大會排在男子第3組上場，在他上場之前已經有地主好手狄耶德考（Vilinkorn Kiedkaew）繳出1329的高分，不過藍少崗並沒有被壓力擊倒，反而首局就飆出262的高分。

最終藍少崗的6局分數分別為262、233、225、199、267、176分，總分1362分、平均227的高分後來居上搶下冠軍。

總教練黃良吉在接受中央社電訪時說：「因為藍少崗排在第3組上場，在他上場前已經有2個選手繳出1300分以上的成績，不過這樣反而激起藍少崗的鬥志，沒有被壓力擊倒，這裡也算是少崗的幸運地，去年也是在這裡拿到亞青保齡球錦標賽多面金牌。」

就讀台北市立大學的曲球好手藍少崗平時都在新北市的保齡球館練習，這次出國比賽前一週才全隊集訓，並且提前5天到曼谷移地訓練。

除了藍少崗以外，男子個人組台灣還有程紹華、黃翊銨，分別以1156、1153分排在第29、30名。

比賽從7月4日至12日登場，台灣共派出藍少崗、程紹華、黃翊銨、洪永全、鄧若妤、黃歆岑、江品吟、陳亦茹等8名選手參賽。

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