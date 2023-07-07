高雄海洋派對租SUP、獨木舟、水上腳踏車 送限量毛巾

高雄市政府在愛河灣流行音樂中心旁規劃「愛河灣水樂園」，搭配2023高雄海洋派對系列活動，常態性提供SUP、獨木舟、水上腳踏車租賃，讓民眾輕鬆從事水域休閒活動。高市海洋局說，7月8日至23日到愛河灣租賃浮具進行水上遊憩，憑發票即可獲贈「高雄海洋派對」限定版運動毛巾，每日限10名，請民眾把握機會。

海洋局表示，從今年3月31日起，民眾只要攜帶合格立式划槳（SUP）、獨木舟、泛舟艇等水上遊憩浮具，在愛河之心至愛河灣間全長 5.7公里的水域，掃描岸邊告示牌QR Code做實名登記並穿著救生衣，就可自由選擇從愛河之心、願景橋、河東路、河西路、愛河灣等5處浮動平台下水遊憩。

海洋局說，7月8日至23日海洋派對活動期間，早鳥租借器材還可獲得海洋派對專屬運動毛巾，每日限量10名。為提供親子同遊的安全水域環境，水樂園現場備有救生員、救生艇及淋浴盥洗設備，讓民眾遊憩玩水更安心。