高雄海洋派對租SUP、獨木舟、水上腳踏車 送限量毛巾
高雄市政府在愛河灣流行音樂中心旁規劃「愛河灣水樂園」，搭配2023高雄海洋派對系列活動，常態性提供SUP、獨木舟、水上腳踏車租賃，讓民眾輕鬆從事水域休閒活動。高市海洋局說，7月8日至23日到愛河灣租賃浮具進行水上遊憩，憑發票即可獲贈「高雄海洋派對」限定版運動毛巾，每日限10名，請民眾把握機會。
海洋局表示，從今年3月31日起，民眾只要攜帶合格立式划槳（SUP）、獨木舟、泛舟艇等水上遊憩浮具，在愛河之心至愛河灣間全長 5.7公里的水域，掃描岸邊告示牌QR Code做實名登記並穿著救生衣，就可自由選擇從愛河之心、願景橋、河東路、河西路、愛河灣等5處浮動平台下水遊憩。
海洋局說，7月8日至23日海洋派對活動期間，早鳥租借器材還可獲得海洋派對專屬運動毛巾，每日限量10名。為提供親子同遊的安全水域環境，水樂園現場備有救生員、救生艇及淋浴盥洗設備，讓民眾遊憩玩水更安心。
配合高雄海洋派對船艇搭乘體驗活動，大港橋例行的旋轉演出，也特別開放船艇通行。在週末假日下午 3 點及 7 點兩個橋體旋轉的時段，將可以看到重型帆船毛可利、色拉維，以及文化遊艇、愛之船等各式不同船艇，在愛河灣繞行穿梭大港橋，難得的場景千萬不能錯過，有興趣的民眾可及早預約搭乘。
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