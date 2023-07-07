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加拿大羽賽／麟洋配拍落美國組合晉8 許玟琪將戰依瑟儂

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
我國男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋本季第二度闖進巡迴賽8強。 聯合報系資料照
我國男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋本季第二度闖進巡迴賽8強。 聯合報系資料照

BWF超級500的加拿大羽球公開賽展開16強賽程，其中壓軸登場的我國男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋，在出戰美國組合邱愷翔／約書亞（Joshua Yuan）的比賽中，最終以21：13、21：16直落二勝出，本季第二度闖進到8強賽。

王齊麟／李洋在今年台北羽球公開賽於男雙16強止步後，本周轉戰加拿大公開賽一路過關斬將，今天碰上世界排名第48名的美國組合邱愷翔／約書亞，也是兩組人馬生涯首次對壘。

而「麟洋配」在本場比賽也打出絕佳狀態，首局在一路領先對手的情況下，以21：13先下一城，第二局雖然在比賽前段與對手一路互換領先，不過在13：12時打出一波4：0攻勢拉開差距，最終以21：16勝出，繼4月的亞錦賽後，再一次挺進到8強賽。

而挺進到8強賽的還包括我國羽球女單好手許玟琪，她今天在16強賽碰上資格賽晉級的加拿大選手，僅花38分鐘就以21：11、21：17晉級，不過接下來8強賽將遭遇泰國一姊依瑟儂（Ratchanok Intanon），兩人上月曾在印尼公開賽32強賽碰頭，當時由依瑟儂以直落二勝出，至於我國另一名女單好手宋碩芸，明天8強賽則將遭遇美國華裔好手，也是今年台北羽球公開賽女單亞軍的張蓓雯。

羽球 李洋 麟洋配

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