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桌球／林昀儒陳思羽5局惜敗 無緣WTT球星挑戰賽4強

中央社／ 台北6日電

台灣混雙組合林昀儒陳思羽連2天在世界桌球職業大聯盟（WTT）盧布里雅納球星挑戰賽混雙賽事遭遇5局大戰，今天8強賽以2比3不敵王藝迪與林高遠，無緣4強。

林昀儒與陳思羽去年9月開始合作，10個月內攜手參加4站賽事，共拿下2座冠軍，分別是去年9月阿拉木圖挑戰賽以及今年6月突尼斯挑戰賽，本週一同參加在斯洛維尼亞舉行的盧布里雅納（Ljubljana）球星挑戰賽。

林昀儒與陳思羽混雙首輪以3比2逆轉擊退東京奧運混雙第4名的法國組合勒班森（Emmanuel Lebesson）與袁嘉楠，次輪對手為王藝迪與林高遠。

值得一提的是，林高遠近況火熱，4月曼谷球星挑戰賽勇奪3冠王，並在7月初的薩格勒布挑戰賽男單決賽擊敗中國球王樊振東，而王藝迪目前女單世界排名高居第2，兩人個人能力都不容小覷。

林昀儒與陳思羽今天陷入苦戰，儘管首局以12比10拿下，但次局接發球出狀況，以7比11讓出，隨後因失誤過多，以6比11將第3局拱手讓人。

台灣組合第4局修正接發球順序、收到成效，以7比1開局，並以11比4扳平戰局。

進入決勝局後，台灣組合以1比6落居下風，陳思羽正手搶攻，一度追成1分差，可惜未能再下一城，最終以8比11敗下陣來。

另外，台灣男雙組合廖振珽與黃彥誠稍早男雙8強賽以0比3不敵韓國組合安宰賢與林鐘勳，女單好手劉馨尹女單32強賽同樣未能突圍，以直落3輸給日本選手木原美悠。

鄭怡靜成為台灣女單最後希望，稍後將與印度選手巴特拉（Manika Batra），爭奪16強席次。

陳思羽 林昀儒 廖振珽

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