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溫網／為母則強！烏克蘭美女退種子勇闖第三輪

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

曾在溫布頓打進4強的烏克蘭好手史維托莉娜（Elina Svitolina），產後復出後在草地連戰皆捷，首戰拍下美國名將大威廉絲（Venus Williams），今天再以6：1、1：6、6：1力退列28種子的比利時梅騰絲（Elise Mertens），晉級第三輪。

史維托莉娜和法國「跳跳人」孟非斯（Gael Monfils） 是網壇著名銀色夫妻，兩人前年7月完成終身大事、去年10月迎接寶貝女兒，史維托莉娜今年4月重返網壇，上月法網更一舉闖進最後8強。

轉戰草地大滿貫，持外卡的史維托莉娜今天碰梅騰絲，首盤打得順手，但第二盤卻陷入0：5落後，決勝盤即時回穩才拍下強敵。

「在草地，（狀態轉變）會發生，你必須接受然後繼續前進。我第一盤打得很好，梅騰絲也強勢反彈，有很好的發球，我失去動力，但第三盤我試著讓雙腳移動快一點。」2019年曾打進4強的史維托莉娜提到，很享受在場上的時光，很開心還有機會在球迷們面前獻技。

「我真的很感恩有這機會拿到外卡，現在進到第三輪，感覺不可思議。」史維托莉娜說。

史維托莉娜世界排名最高曾到第3位，第三輪將碰擁有大滿貫金盃的美國珂寧（Sofia Kenin）；2020年澳網奪冠的珂寧目前排名已在百大外，今年溫布頓從會外賽打起，她連過3關後，會內首戰更拍下列第7種子的同胞高芙（Coco Gauff），今天再以6：4、6：3擊落大陸王欣瑜，成為第一位晉級第三輪的女將。

大威廉絲 珂寧

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