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安全溯溪有方法 體育署籲牢記4件事

中央社／ 台北6日電
參與溯溪安全至上，溯溪前你應該知道的事(中為教育部體育署林哲宏副署長、左為全民運動組呂宏進組長)。 體育署提供
參與溯溪安全至上，溯溪前你應該知道的事(中為教育部體育署林哲宏副署長、左為全民運動組呂宏進組長)。 體育署提供

炎炎夏日，溯溪成為民眾熱門的休閒活動之一，體育署副署長林哲宏今天表示，想要安全溯溪，應該牢記4件事情，包括注意氣象與溪流變化、裝備齊全以及慎選合法業者等。

暑假是戶外活動旺季，為維護溯溪活動安全及保障消費者權益，體育署每年除了針對26條熱門溯溪地點進行查核外，也會請各地方政府加入查核行列，並補助經費。

體育署全民運動組組長呂宏進接受媒體聯訪時表示，地方政府除了查核外，也會輔導轄內從事溯溪活動經營者，要求業者在活動前檢具實施計畫，送所在地主管機關備查，並應配置足額溯溪嚮導或安全人員、穿戴符合安全標準配備。

不僅如此，業者還須訂定完整緊急應變措施及投保足額公共意外責任險，呂宏進指出，希望讓民眾從事溯溪活動時多一分保障。

體育署副署長林哲宏同時還列出民眾溯溪前應該知道的5件事情，他提醒民眾，出發前應確認氣象報告，隨時注意溪流變化；檢查自身裝備，並確實穿戴；慎選合法業者，注意溯溪場域救生設備是否齊備；牢記安全動作及基礎技巧，應聽從溯溪嚮導指示。

民眾在做完前4件事情後，林哲宏呼籲，除了腳印外，其他都不要留下來，以實踐無痕山林，保護自然環境。

體育署

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