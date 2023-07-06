快訊

李玟老公發聲了！心痛發訃聞稱她是「摯愛的妻子」

PLG／代執行長周崇偉發聲了！認了性擾但否認網傳不當對話

桌球／林昀儒擊敗廖振珽 晉級WTT球星挑戰賽16強

中央社／ 台北6日電
林昀儒。 新華社(資料照)
林昀儒。 新華社(資料照)

世界桌球職業大聯盟（WTT）盧布里雅納球星挑戰賽男單32強賽今天上演台灣內戰，台灣一哥林昀儒以3比0擊敗自家人廖振珽，闖進16強。

林昀儒與廖振珽過去曾搭檔參加男雙賽事，去年9月WTT阿拉木圖挑戰賽更攜手奪冠，但為組成台灣最強男雙組合征戰杭州亞運，林昀儒今年改與「桌球教父」莊智淵合拍。

林昀儒、廖振珽這次參加在斯洛維尼亞舉行的盧布里雅納（Ljubljana）球星挑戰賽，世界排名第10的林昀儒男單首輪輪空，廖振珽首輪則以3比2淘汰英格蘭一哥皮奇福德（Liam Pitchford），與林昀儒在32強賽會師，而這也是2人首次在國際賽對決。

林昀儒開賽直接拉出4比0攻勢，儘管在10比5領先時遭遇亂流，一連被化解3個局點，仍順利以11比8拿下首局。

林昀儒次局一度以4比6落後，所幸及時回穩，一口氣連得6分反超，以11比5再搶下1局，率先聽牌。

第3局前段戰況膠著，經驗豐富的林昀儒臨危不亂，以11比8贏得勝利，下一戰對手將是奈及利亞好手阿魯納（Quadri Aruna）。

林昀儒在收下男單16強門票後，晚間將與陳思羽在混雙8強賽合體，迎戰中國組合王藝迪與林高遠。而廖振珽將專注男雙賽事，8強賽將與黃彥誠聯手，力拚4強席次。

林昀儒 廖振珽 桌球

延伸閱讀

桌球／WTT盧布里雅納挑戰賽 林昀儒搭陳思羽逆轉晉8強

路跑／宜蘭杏輝馬拉松 林昀儒號召跑友參賽

桌球／林昀儒、陳思羽拍下韓第一組合 搭檔第2冠到手

桌球／林昀儒、陳思羽混雙突破4強 突尼斯挑戰賽與韓國爭冠

相關新聞

安全溯溪有方法 體育署籲牢記4件事

炎炎夏日，溯溪成為民眾熱門的休閒活動之一，體育署副署長林哲宏今天表示，想要安全溯溪，應該牢記4件事情，包括注意氣象與溪流...

桌球／林昀儒擊敗廖振珽 晉級WTT球星挑戰賽16強

世界桌球職業大聯盟（WTT）盧布里雅納球星挑戰賽男單32強賽今天上演台灣內戰，台灣一哥林昀儒以3比0擊敗自家人廖振珽，闖...

羽球／戴資穎挑戰「蒙眼擊球」紀念世界羽球日 網：可愛爆擊

7月5日是世界羽球日（World Badminton Day），BWF世界羽聯發起「蒙眼擊球挑戰」，我國女單一姊戴資穎也共襄盛舉。 因為國際羽球總會在1934年7月5日成立，為了紀念這天，BWF

F1／睽違4年！2024將重返大陸舉行

F1一級方程式賽車官方公布2024賽季賽程，中國大獎賽將於明年4月19日至21日回歸上海國際賽車場。消息指出，這是時隔4...

加拿大羽賽／台灣男單4少出擊 僅戚又仁台灣內戰勝出晉16強

超級500的加拿大羽球公開賽今天進行第2天會內賽事，台灣「男單4少」分頭出擊，結果僅戚又仁以22比20、21比17擊敗自...

桌球／WTT盧布里雅納挑戰賽 林昀儒搭陳思羽逆轉晉8強

台灣混雙組合林昀儒與陳思羽今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）盧布里雅納球星挑戰賽混雙首輪上陣，在連丟2局後，連追3局，以...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦