桌球／林昀儒擊敗廖振珽 晉級WTT球星挑戰賽16強

世界桌球職業大聯盟（WTT）盧布里雅納球星挑戰賽男單32強賽今天上演台灣內戰，台灣一哥林昀儒以3比0擊敗自家人廖振珽，闖進16強。

林昀儒與廖振珽過去曾搭檔參加男雙賽事，去年9月WTT阿拉木圖挑戰賽更攜手奪冠，但為組成台灣最強男雙組合征戰杭州亞運，林昀儒今年改與「桌球教父」莊智淵合拍。

林昀儒、廖振珽這次參加在斯洛維尼亞舉行的盧布里雅納（Ljubljana）球星挑戰賽，世界排名第10的林昀儒男單首輪輪空，廖振珽首輪則以3比2淘汰英格蘭一哥皮奇福德（Liam Pitchford），與林昀儒在32強賽會師，而這也是2人首次在國際賽對決。

林昀儒開賽直接拉出4比0攻勢，儘管在10比5領先時遭遇亂流，一連被化解3個局點，仍順利以11比8拿下首局。

林昀儒次局一度以4比6落後，所幸及時回穩，一口氣連得6分反超，以11比5再搶下1局，率先聽牌。

第3局前段戰況膠著，經驗豐富的林昀儒臨危不亂，以11比8贏得勝利，下一戰對手將是奈及利亞好手阿魯納（Quadri Aruna）。

林昀儒在收下男單16強門票後，晚間將與陳思羽在混雙8強賽合體，迎戰中國組合王藝迪與林高遠。而廖振珽將專注男雙賽事，8強賽將與黃彥誠聯手，力拚4強席次。