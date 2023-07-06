羽球／戴資穎挑戰「蒙眼擊球」紀念世界羽球日 網：可愛爆擊

7月5日是世界羽球日（World Badminton Day），BWF世界羽聯發起「蒙眼擊球挑戰」，我國女單一姊戴資穎也共襄盛舉。

因為國際羽球總會在1934年7月5日成立，為了紀念這天，BWF將每年7月5日訂為世界羽球日，希望能藉由羽球讓人們的關係更緊密，也舉辦許多活動推廣羽球。

BWF邀請多名職業選手進行趣味挑戰，戴資穎的挑戰項目是將球擊向4個羽球桶範圍內，為了增加難度，小戴必須蒙眼擊球。結果小戴10次擊球只有2球落在範圍內，她拿下眼罩看到成績後，苦笑說：「good！」

BWF官方IG分享小戴「蒙眼擊球」的影片，引發球迷熱烈討論，「可愛爆擊！戴戴的每一球都正中我的紅心」、「小戴超可愛啦矇眼都能夠進球超厲害的啦」、「我睜開眼睛都沒辦法做到」、「這就是傳說中的⋯閉著眼都比你會打」。