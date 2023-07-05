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桌球／WTT盧布里雅納挑戰賽 林昀儒搭陳思羽逆轉晉8強

中央社／ 台北5日電
台灣混雙組合林昀儒與陳思羽在WTT盧布里雅納球星挑戰賽混雙首輪上陣，在連丟2局後，連追3局，以3比2逆轉擊敗法國組合勒班森與袁嘉楠，晉級8強。 新華社
台灣混雙組合林昀儒與陳思羽在WTT盧布里雅納球星挑戰賽混雙首輪上陣，在連丟2局後，連追3局，以3比2逆轉擊敗法國組合勒班森與袁嘉楠，晉級8強。 新華社

台灣混雙組合林昀儒陳思羽今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）盧布里雅納球星挑戰賽混雙首輪上陣，在連丟2局後，連追3局，以3比2逆轉擊敗法國組合勒班森與袁嘉楠，晉級8強。

林昀儒與鄭怡靜拿下東京奧運混雙銅牌後，去年9月阿拉木圖挑戰賽林昀儒改搭陳思羽，合拍首場賽事就聯手奪冠，兩人在今年3月新加坡大滿貫賽更闖進4強，6月突尼斯挑戰賽則合力搶下合作以來第2冠，最新混雙世界排名升至新高第5，一口氣前進4名。

林昀儒與陳思羽本週征戰在斯洛維尼亞舉行的盧布里雅納（Ljubljana）球星挑戰賽，混雙首輪對手為法國組合勒班森（Emmanuel Lebesson）與袁嘉楠。

林昀儒與陳思羽在以9比11、7比11讓出前2局後，及時找回節奏，以11比5先追回1局後，第4局更成功躲過2個賽末點，以13比11將戰線延長。

關鍵決勝局，台灣組合在9比4領先情況下遭遇亂流，被對手連追6分反超，台灣組合在化解1個賽末點後，後續頂住壓力，以14比12險勝，8強賽將出戰中國組合王藝迪與林高遠。

林昀儒這次僅報名男單、混雙賽事，男單首輪輪空。而陳思羽則選擇3線作戰，女單首輪對手為羅馬尼亞的斯佐科斯（Bernadette Szocs），女雙則再度與黃怡樺攜手，將迎戰中國組合王藝迪與蒯曼。

林昀儒 陳思羽 大聯盟

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