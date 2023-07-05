鐵人三項／新科技跑鞋狹持 張團畯備戰世錦賽

即將邁入而立之年，我國鐵人三項好手張團畯的人生方向也有了轉變，曾經以杭州亞運國手為目標的他，現在更多重心放在2個可愛女兒身上，在家庭和訓練中找到平衡點，為9月法國尼斯Ironman世錦賽和10月底的台南全運會備戰。

張團畯直到去年都還在為亞運資格努力，但杭州亞運因新冠肺炎疫情延期一年，國內也沒派隊消息，讓「團團」將重心放到自己和家庭身上，今天出席贊助商全新跑鞋GEL-KAYANO 30發表會的他說：「現在更專注在長距離上，除了世錦賽，全運會也是國內很重要的賽事。」

GEL-KAYANO系列今年邁入30周年，明年也要滿30歲的張團畯形容，現在生活重心是生活，訓練則是自己的職業，亞瑟士採用全新4D GUIDANCE引導穩定系統，從寬度、長度、深度和時間全面升級，自己是低足弓，為投入長距離賽事訓練時間要再拉長，新跑鞋也成訓練好夥伴。

Team ASICS選手張團畯、GEL-KAYANO愛好者李明哲、徐裴翊藉由跑鞋故事分享，歡慶GEL-KAYANO系列30周年。圖／ASICS提供

張團畯現在有2個女兒，大女兒3歲、小女兒1歲，他除了將女兒們的樣子刺在背上，談到寶貝們眼睛就柔和起來，他笑說：「有了小孩，無法常出國比賽，不過自己有小孩就會體會，可以在家人和訓練找到一個平衡點。」

張團畯今天展示的GEL-KAYANO 30，除採用全新引導穩定系統，另採用全新PureGEL亞瑟膠材質，重量更輕且柔軟度增加6成5，中底更使用環保概念材質與減碳製程，讓鞋款的碳排放量低於業界，在鞋盒和鞋墊上標示實際碳排放，，成首度發表碳足跡標籤的跑鞋，顯示ASICS為永續減碳努力的企圖。