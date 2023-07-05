竹北打造首座足球場今啟用租借辦法公開
竹北市公所斥資近1500萬興建的文小十5人制足球場，去年底動工，今天正式竣工啟用，將提供賽事舉辦、市民、團體租借使用；基地內另新設籃球場、磨石子造型滑梯等運動遊憩設施也同步啟用，提升周邊中正西路、華興街、中華路等三角聚落的運動生活機能。
竹北市長鄭朝方特別換上一身足球服裝，與出生竹北的奧運、亞運國家代表隊足球明星黃永竣、黃侑威，以及興隆國小足球隊同場射門開球，為市公所興建的第一座足球場風光揭幕，同時象徵足球運動在竹北傳承扎根。
鄭朝方表示，文小十5人制足球場位在市環北路五段與新光三街路口處，過去因地方民意反映基地周邊缺乏運動休閒設施，市公所斥資近1500萬規劃興建，今天正式揭幕啟用，成為公所打造的首座足球場，將提供賽事舉辦、市民、團體租借使用，基地內另新設籃球場、磨石子造型滑梯等運動遊憩設施也同步啟用。
即日起開放團體及個人租借使用，開放時間為每日上午8點至晚上10點，租借時段以整點計時，以2小時為一單位。場地使用費則分：上午8點至下午6點，每一時段1200元（2小時）；下午6點至晚間10點，每一時段1800元（2小時、含夜間照明費），更多詳細資訊或場地租借，可洽公所03-5515919#163陳小姐。
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