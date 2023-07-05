加拿大羽賽／與傷勢共存拚奧運積分 「麟洋配」晉級16強

東京奧運羽球男雙金牌組合「麟洋配」王齊麟與李洋今天在加拿大羽球公開賽男雙首輪僅花31分鐘，以21比18、21比19擊敗加拿大組合林湋鍩與龐立勤，晉級16強。

王齊麟與李洋今年輪流受傷，傷勢也影響兩人場上發揮，今年最佳成績為亞錦賽銅牌，因應密集奧運積分賽，兩人只能設法與傷勢共存。

王齊麟與李洋6月台北羽球公開賽爆冷在16強止步，目前世界排名第20名，休息1週後，兩人本週出征在加拿大卡加立（Calgary）舉行的超級500系列加拿大公開賽。

王齊麟與李洋今天在加拿大公開賽男雙首輪賽事，迎戰排名第115名的地主組合林湋鍩與龐立勤，「麟洋配」開賽拉出5比0攻勢，卻在局末被對手反超，所幸「麟洋配」關鍵時候穩住陣腳、連得4分，以21比18先下一城。

「麟洋配」次局最多領先6分，局末卻差點翻船，被對手連續化解2個賽末點、追到只差1分，「麟洋配」及時回穩，以21比19帶走勝利，前進16強。

加拿大公開賽這次光是男雙項目，就有9組台灣好手參賽，其中李哲輝與楊博軒首輪以21比18、21比19戰勝蘇格蘭組合馬修．格里姆利（Matthew Grimley）與克里斯多福．格里姆利（Christopher Grimley），搶下16強門票。

兄弟檔李芳任與李芳至稍早和愛爾蘭組合麥吉（Joshua Magee）與雷諾茲（Paul Reynolds）激戰3局後勝出。張課琦與柏禮維同樣歷經3局大戰，以2比1淘汰第8種子日本組合遠藤彩斗與武井優太，雙雙挺進16強。