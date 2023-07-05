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桌球／新北國際帕拉桌球賽 16日開打

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
「2023年新北市國際帕拉桌球公開賽」即將登場，新北市長侯友宜（右三）昨天站台助陣。記者劉懿萱／攝影
「2023年新北市國際帕拉桌球公開賽」即將登場，新北市長侯友宜（右三）昨天站台助陣。記者劉懿萱／攝影

「2023年新北市國際帕拉桌球公開賽」7月16日在板樹體育館登場，這場賽事有來自16個國家、230名好手參賽，是10月亞洲帕拉運動會前哨戰，中華隊選手深具潛力，其中海山國中桌球好手陳柏諺，已提前取得2024巴黎帕運門票。

新北市長侯友宜昨為這場賽事暖身宣傳，他指出，2023年新北市國際帕拉桌球公開賽，是新北首次舉辦桌球國際賽，16個國家菁英一較高下，在板樹體育館同場競技。

侯友宜提到，樹林體育園區是新北市首座無障礙共融體育園區，有身障健身房，也是全國最大的手搖車營運中心，盼各國好手能到園區內體驗無障礙運動設施。

新北市體育處指出，新北市國際帕拉桌球公開賽是台灣最高等級身障桌球國際賽事，也是國內選手取得國際分級卡，及提升世界排名的重要比賽。

昨天暖身記者會邀來中華隊5位菁英球星，包含剛取得2024巴黎帕運參賽權的陳柏諺、2022年泰國帕拉桌球公開賽TT10級男單金牌蘇晉賢、男單TT5級世界排名第3的程銘志，及今年義大利帕拉桌球公開賽勇奪TT10級女雙金牌的田曉雯與林姿妤。

陳柏諺目前亞洲排名第4、世界排名第10，是台灣身障桌球界亮眼新星，陳幼時跌倒導致學習障礙。陳進入海山中學（國中部）體育班後，經正規桌球訓練，和教練魏君達建立深厚信任關係，也獲得身障運動資源。體育處指出，陳具備一般選手與身障選手雙棲身分，心理素質不錯，潛力十足。

體育 身障 桌球

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