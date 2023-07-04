桌球／程銘志、田曉雯領銜 帕拉桌球公開賽新北開打

台灣最高等級的身障桌球國際賽事「2023新北市國際帕拉桌球公開賽」將於7月16日至19日在新北市板樹體育館開打，今年共有16國超過230位菁英身障選手及隊職員將來台參賽，而中華隊同樣是精銳盡出，包括老將程銘志、田曉雯、林姿妤等帕奧國手以及已經取得明年巴黎帕運參賽資格的新北市地主小將陳柏諺都將參賽。

中華民國帕拉林匹克總會長穆閩珠表示，新北市國際帕拉桌球公開賽是台灣等級最高的身障桌球國際賽事，也是國內選手取得國際分級卡及提升世界排名的重要賽事，今年我國同樣精銳盡出，組成46人菁英團隊，準備鎮守主場榮耀，迎接來自世界各國好手的挑戰。

其中兩屆帕運國手、43歲的程銘志就將坐鎮中華隊並為今年亞帕運備戰，談到將以地主身份參賽，他強調將會以平常心備戰，尤其中華隊這次陣中不乏具有帕運經驗的球員，期待能與各國好手擦出激烈火花，談到今年亞帕運以及明年帕奧，程銘志也強調將會先以亞帕運為準備目標，再視身體狀況決定是否繼續征戰個人第3屆的帕運。

而身為這次主辦城市大家長的新北市長侯友宜也表示，這次比賽將在樹林體育園區內的板樹體育館舉行，該園區是新北市手作無障礙共融體育園區，擁有完善、友善的無障礙空間，還有新北市首座「身障健身房」，是國內最大的手移車營運中心，希望遠道而來的各國好手能夠盡情投入比賽。