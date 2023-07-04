快訊

新店傳逆子弒母血案 鄰居見屍首分離嚇壞急報警

5年戀情吹了！吳克群情斷陳語安 親揭兩人分手原因

桌球／程銘志、田曉雯領銜 帕拉桌球公開賽新北開打

聯合報／ 記者劉肇育／新北即時報導
2023新北市國際帕拉桌球公開賽將於7月16日至19日在板樹體育館開打。記者葉信菉／攝影
2023新北市國際帕拉桌球公開賽將於7月16日至19日在板樹體育館開打。記者葉信菉／攝影

台灣最高等級的身障桌球國際賽事「2023新北市國際帕拉桌球公開賽」將於7月16日至19日在新北市板樹體育館開打，今年共有16國超過230位菁英身障選手及隊職員將來台參賽，而中華隊同樣是精銳盡出，包括老將程銘志、田曉雯、林姿妤等帕奧國手以及已經取得明年巴黎帕運參賽資格的新北市地主小將陳柏諺都將參賽。

中華民國帕拉林匹克總會長穆閩珠表示，新北市國際帕拉桌球公開賽是台灣等級最高的身障桌球國際賽事，也是國內選手取得國際分級卡及提升世界排名的重要賽事，今年我國同樣精銳盡出，組成46人菁英團隊，準備鎮守主場榮耀，迎接來自世界各國好手的挑戰。

其中兩屆帕運國手、43歲的程銘志就將坐鎮中華隊並為今年亞帕運備戰，談到將以地主身份參賽，他強調將會以平常心備戰，尤其中華隊這次陣中不乏具有帕運經驗的球員，期待能與各國好手擦出激烈火花，談到今年亞帕運以及明年帕奧，程銘志也強調將會先以亞帕運為準備目標，再視身體狀況決定是否繼續征戰個人第3屆的帕運。

而身為這次主辦城市大家長的新北市長侯友宜也表示，這次比賽將在樹林體育園區內的板樹體育館舉行，該園區是新北市手作無障礙共融體育園區，擁有完善、友善的無障礙空間，還有新北市首座「身障健身房」，是國內最大的手移車營運中心，希望遠道而來的各國好手能夠盡情投入比賽。

帕運 桌球 中華隊

延伸閱讀

新北都會區多處10年以上老舊汙水管線 今年將維管88公里

邱臣遠鬆口可能投入新北選戰 選區由黨中央統一公布

新北囤房稅關闖失利8月再戰 學者：豪宅低稅無法阻止經濟行為

遭台電指卡關 新北市府駁：沒補送計畫致「無卷可審」

相關新聞

足球／邁阿密老闆自曝爭取梅西3年 透露蘋果公司是成功關鍵

阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）轉戰美國足球大聯盟（MLS）邁阿密國際隊，球隊老闆馬斯（Jorge Mas）近期透露爭取梅西加盟的方法，以及他新賽季的薪水。 馬斯與貝克漢（Davi

桌球／成首位巴黎帕奧國手 陳柏諺完成沒想過的夢想

今年6月在法國舉行的Virtus全球運動會中拿下金牌，成為我國首位取得巴黎帕運參賽資格的新北市桌球好手陳柏諺，將代表我國...

桌球／程銘志、田曉雯領銜 帕拉桌球公開賽新北開打

台灣最高等級的身障桌球國際賽事「2023新北市國際帕拉桌球公開賽」將於7月16日至19日在新北市板樹體育館開打，今年共有...

足球／內馬爾巴西蓋豪宅 違法開挖人工湖吞上億罰款

巴西當局今天表示，足球巨星內馬爾（Neymar）未獲環境許可證，就在里約熱內盧近郊的豪宅開挖人工湖，因此遭當局重罰160...

跆拳道／從失敗中站起！高心怡勇奪世界中學生錦標賽金牌

高雄市楠梓高中跆拳道選手高心怡去年8月代表台灣參賽，未取得佳績淚灑亞洲盃青少年跆拳道錦標賽；6月赴墨西哥參加2023年世...

男排／台中銀行亞洲挑戰盃 我拚留金盃

杭州亞運9月底登場，中華男排隊長戴儒謙預告，亞運將是國家隊「最後一舞」；退役前他還能在台獻技，率隊在本周六開戰的2023...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦