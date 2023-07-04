快訊

新店傳逆子弒母血案 鄰居見屍首分離嚇壞急報警

5年戀情吹了！吳克群情斷陳語安 親揭兩人分手原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

足球／邁阿密老闆自曝爭取梅西3年 透露蘋果公司是成功關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
梅西。 美聯社
梅西。 美聯社

阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）轉戰美國足球大聯盟（MLS）邁阿密國際隊，球隊老闆馬斯（Jorge Mas）近期透露爭取梅西加盟的方法，以及他新賽季的薪水。

馬斯與貝克漢（David Beckham）是邁阿密國際的共同老闆及最大股東。馬斯表示，梅西的年薪是5000萬到6000萬美元，他也透露自己花3年時間追求梅西加盟，主要是和梅西的父親溝通，梅西則和貝克漢討論足球的事情。

馬斯在五月底就有信心梅西會來邁阿密國際，「我不想讓他有壓力，我們在巴塞隆納、邁阿密、羅薩里奧及杜哈等地都有談過，世界盃期間我都在卡達看阿根廷比賽。」另外，蘋果公司（Apple）今年2月和MLS簽下10年25億美元的轉播合約，也是成功簽下梅西的關鍵之一。

梅西加盟成真後，Apple TV+的訂閱人數預計會增加，梅西能獲得蘋果公司的分潤，知名品牌「Adidas」也在討論分潤。因此儘管邁阿密國際的合約總值不如沙烏地阿拉伯聯賽，但梅西能靠著商業合作，重返運動員收入王座。今年5月《富比世》公布年度最賺錢運動員排名，葡萄牙C.羅納度（Cristiano Ronaldo）以1.36億美元高居第1，梅西以1.3億排在第2。

馬斯相信，梅西能讓MLS成為世界第2或第3大的足球聯盟，馬斯以貝克漢為例，認為梅西退休生活會很舒適，「當他退休後，會擁有球隊股份。」

梅西

相關新聞

足球／邁阿密老闆自曝爭取梅西3年 透露蘋果公司是成功關鍵

阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）轉戰美國足球大聯盟（MLS）邁阿密國際隊，球隊老闆馬斯（Jorge Mas）近期透露爭取梅西加盟的方法，以及他新賽季的薪水。 馬斯與貝克漢（Davi

桌球／成首位巴黎帕奧國手 陳柏諺完成沒想過的夢想

今年6月在法國舉行的Virtus全球運動會中拿下金牌，成為我國首位取得巴黎帕運參賽資格的新北市桌球好手陳柏諺，將代表我國...

桌球／程銘志、田曉雯領銜 帕拉桌球公開賽新北開打

台灣最高等級的身障桌球國際賽事「2023新北市國際帕拉桌球公開賽」將於7月16日至19日在新北市板樹體育館開打，今年共有...

足球／內馬爾巴西蓋豪宅 違法開挖人工湖吞上億罰款

巴西當局今天表示，足球巨星內馬爾（Neymar）未獲環境許可證，就在里約熱內盧近郊的豪宅開挖人工湖，因此遭當局重罰160...

跆拳道／從失敗中站起！高心怡勇奪世界中學生錦標賽金牌

高雄市楠梓高中跆拳道選手高心怡去年8月代表台灣參賽，未取得佳績淚灑亞洲盃青少年跆拳道錦標賽；6月赴墨西哥參加2023年世...

男排／台中銀行亞洲挑戰盃 我拚留金盃

杭州亞運9月底登場，中華男排隊長戴儒謙預告，亞運將是國家隊「最後一舞」；退役前他還能在台獻技，率隊在本周六開戰的2023...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦