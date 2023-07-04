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跆拳道／從失敗中站起！高心怡勇奪世界中學生錦標賽金牌

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市楠梓高中跆拳道選手高心怡參加2023年世界中學生跆拳道錦標賽，在女子競技對打55公斤級冠軍戰發揮超強實力勇奪金牌。圖／楠梓高中提供
高雄市楠梓高中跆拳道選手高心怡參加2023年世界中學生跆拳道錦標賽，在女子競技對打55公斤級冠軍戰發揮超強實力勇奪金牌。圖／楠梓高中提供

高雄市楠梓高中跆拳道選手高心怡去年8月代表台灣參賽，未取得佳績淚灑亞洲盃青少年跆拳道錦標賽；6月赴墨西哥參加2023年世界中學生跆拳道錦標賽，終於創下佳績，在女子競技對打55公斤級冠軍戰發揮超強實力，踢倒烏克蘭跆拳好手，為台灣勇奪金牌。

今年三月高心怡在世界中學生跆拳道錦標賽選拔賽中，脫穎而出取得對打項目的代表權，並於6月16日至28日在墨西哥舉行的2023年世界中學生跆拳道錦標賽中，一路過關斬將打進決賽。

教練張子婕指出，高心怡在冠軍戰中對上烏克蘭跆拳好手，不但展現平時勤練的水準，且出拳重踢非常有力，多次將對手逼出場外；比賽原要經過3回合以積分分出勝負，結果在第一回合對手就不敵，讓高心怡取得勝利，在女子競技對打55公斤級奪冠，也為台灣代表隊添一面金牌。

高心怡暑假後將升上高三，從國小就勤練拳道，並曾奪得全國國小女子金牌，也是國內跆拳道學生好手。此次在國際賽奪冠，也是繼2022年楠梓高中學生謝宝嫻於亞洲青少年跆拳道錦標賽「品勢」項目拿到團體銀牌，又一高雄學子在國際舞台發光發熱。

高心怡曾代表台灣到越南參加亞洲青少年跆拳道錦標賽，原是是中華代表隊的奪金熱門人選，因為首次參加國際賽，原本信心滿滿要奪冠，但心態與身體狀況調整不如預期，未能贏得勝利。當時因未替中華代表隊奪牌，與指導教練張子婕淚灑會場，兩人誓言要再站上一次國際舞台，把失去的金牌拿回來！

高心怡說，此次參加國際賽，距離上一個全國冠軍已經隔了快兩年，今年全中運也未能好好把握，所以壓力很大。世界中學選拔前告訴自己要平常心，相信自己也相信教練，還好不負教練的期望，順利獲得國手資格，也把失去的金牌拿回來，達到跟教練的約定，真的很開心！

楠梓高中校長郝靜宜表示，學校體育班跆拳道「品勢」項目頗負盛名，近年有張子婕教練加入競技對打項目，近兩年成績突飛猛進，肯定教練與選手們的表現，希望跆拳道教練、選手能再接再厲，為學校也為高雄市爭光。選手陳宇聖在今年六月亞洲青少年跆拳道錦標賽選拔中，取得品勢項目代表權，將於八月至黎巴嫩代表中華隊出賽，希望再創佳績。

高雄市楠梓高中跆拳道選手高心怡參加2023年世界中學生跆拳道錦標賽，在女子競技對打55公斤級冠軍戰發揮超強實力勇奪金牌。圖／楠梓高中提供
高雄市楠梓高中跆拳道選手高心怡參加2023年世界中學生跆拳道錦標賽，在女子競技對打55公斤級冠軍戰發揮超強實力勇奪金牌。圖／楠梓高中提供
高雄市楠梓高中跆拳道選手高心怡參加2023年世界中學生跆拳道錦標賽，在女子競技對打55公斤級冠軍戰發揮超強實力勇奪金牌。圖／楠梓高中提供
高雄市楠梓高中跆拳道選手高心怡參加2023年世界中學生跆拳道錦標賽，在女子競技對打55公斤級冠軍戰發揮超強實力勇奪金牌。圖／楠梓高中提供

跆拳道 全中運 中華隊

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