溫網／美國內戰爆冷門 第7種子高芙出局

溫網首日上演的「美國內戰」爆出小冷門，珂寧（Sofia Kenin）以6：4、4：6、6：2拍下名列第7種子的同胞高芙（Coco Gauff），讓高芙成為最早落馬的大種子選手。

珂寧目前排名雖在百名外，但2020年澳網打下冠軍，世界排名最高曾到第4位，這次從會外賽連過3關，會內首輪更拍下同胞好手，「這意義重大，我覺得今年未必是低谷，對我來說可以說是回歸的一年，今年我的開局表現很好，打得很好，我有預感今年對我來說會是很好的一年。」

高芙2019年在溫布頓寫下歷史，以15歲的年紀打進會內賽，首輪更擊敗7座大滿貫冠軍大威廉絲（Venus Williams），今年不過19歲的她提到，知道有會外賽3場勝利的珂寧會很有信心，且自己沒有施加太多壓力給對手，「她還那麼年輕，我相信就她今天的打球內容，不用太久她就能回到這個水準。」

珂寧今年也不過24歲，21歲打下澳網冠軍時，她第四輪正是拍下高芙；相隔3年的大滿貫再碰頭，勝家同樣是珂寧，這也是她生涯第10度擊敗世界前10的選手。

高芙提到，對手雖是大滿貫得主，但現在正處於職業生涯低谷，「所以我知道她會充滿動力，這就取決於我自己的表現，我有時做得不錯，但顯然還不夠。」