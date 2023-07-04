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男排／台中銀行亞洲挑戰盃 我拚留金盃

聯合報／ 記者曾思儒／台北報導
亞洲男子排球挑戰盃周六開打，中華隊戴儒謙（左起）、陳建禎、蔡沛彰與總教練莫羅表示要捍衛主場。記者許正宏／攝影
亞洲男子排球挑戰盃周六開打，中華隊戴儒謙（左起）、陳建禎、蔡沛彰與總教練莫羅表示要捍衛主場。記者許正宏／攝影

杭州亞運9月底登場，中華男排隊長戴儒謙預告，亞運將是國家隊「最後一舞」；退役前他還能在台獻技，率隊在本周六開戰的2023年台中銀行亞洲男子排球挑戰盃「捍衛主場」，身為中華隊最資深球員的他立誓，目標將金盃留在台灣。

2009年首度入選成人國家隊的戴儒謙是中華隊年紀最長選手，除了小一屆的「黑狗」陳建禎，年紀最近的學弟吳宗軒和李佳軒已差距5屆，甚至有不同世代的隊友，他笑說：「年紀有點落差，是有點代溝。」

決定杭州亞運後「交棒」，戴儒謙的隊長任務除亞運，還有本周六開打的亞洲男子排球挑戰盃。這是台灣相隔4年再度舉辦國際賽，連同地主共16國家與會，除可爭取國際排球總會（FIVB）積分，冠軍隊伍還可拿到FIVB世界挑戰盃資格。

中華隊由總教練莫羅領軍，周六下午5時半首戰哈薩克隊，目標下周六冠軍戰為地主留下金盃；中華隊下月底還要赴伊朗參加亞錦賽，加上部分成員將出征28日開幕的成都世大運，都是杭州亞運累積實戰經驗機會。

5年前雅加達亞運，中華男排打下暌違20年的獎牌，當時成員只有戴儒謙、陳建禎、吳宗軒、林宜暉和自由球員李佳軒在杭州亞運培訓名單中，將3度出征亞運的戴儒謙笑說國手生涯「最終戰」不多想，「上次莫名其妙拿了獎牌，這次別想太多，抱持平常心，成績就看天意。」

排球 雅加達 伊朗

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