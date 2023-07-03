羽球／奧運國手指導 土銀夏令營登場

落實企業社會責任，土地銀行持續回饋，結合新北市家扶中心的青少年羽球夏令營今天在新店土銀訓練中心羽球館登場，包括倫敦奧運國手許仁豪、3度全國羽球排名賽男單冠軍林祐賢等好手都化身教練，親自教導小學員。

「羽球隊是土地銀行優良的傳統，土銀為社會盡份心力，利用暑假期間，舉辦羽球夏令營，藉由羽球國手們指導小朋友，從最基礎的握拍，再到分組對抗賽，我們向下扎根，為台灣尋找且培育更多優秀的人才。」土地銀行副總經理邱天生表示，土銀羽球隊在國內、外取得優異成績，男雙「麟洋配」李洋／王齊麟在東京奧運為台灣贏得首面羽球金牌，振奮人心。

疫情過後，土銀羽球夏令營首次回到台北地區，吸引兩百位小學員熱情參與，其中部分名額回饋給新北市家扶中心孩童，主任林夢萍出席開訓典禮時非常感謝土銀回饋社會的心，「衷心感激土銀，願意把這機會分享給家扶中心的孩子，畢竟運動除了強健體魄，還有培育健全的心志，特別羽球對於專注力以及耐心的磨練，幫助很大，相信參與的孩子都格外珍惜這機會，來享受營隊。」

為期5天的夏令營從今天開始，由土銀國手級教練團指導羽球相關基本常識、動作及體適能，並以國手表演賽模式，輕鬆互動、寓教於樂方式，讓學員認識羽球，土銀羽球隊總教練李松遠說：「這年紀的孩子接觸運動，基本功非常重要，所以我們從握拍、發球、擊球等等，手把手教學，試著讓他們喜愛上羽球。」