合球／世錦賽10月台北登場 荷蘭提前備戰來台移訓

2023年第12屆IKF世界合球錦標賽（IKF World Korfball Championship 2023，簡稱IKF WKC2023）將於今年10月20日到29日在台北體育館舉行，中華民國合球協會與台北市政府共同承辦這場世界合球最高等級比賽，荷蘭隊為備戰，特別來台進行為期一周的移地訓練，和中華隊進行多場友誼賽。

世界合球錦標賽1987年創辦，每4年舉辦1次，我國2019年擊敗捷克及合球發源國荷蘭取得主辦權，賽事將於10月20日到29日台北體育館登場，預計有24個國家來台參賽，寫下歷屆最多國家參與紀錄。

合球運動起源於荷蘭，在台灣發展40多年，一直是非主流運動，但台灣合球在世界排名卻是名列前3；這項運動主要提倡平等、合作等精神，也是世界上唯一男女生一起上場的比賽。

荷蘭隊為備戰第12屆合球世界錦標賽，持續尋找高水平選手進行友誼對抗賽，6月底特別來台移地訓練，並與中華隊進行多場友誼賽，提前適應台灣氣候和環境。

中華民國合球協會理事長黃緯強表示，荷蘭和中華隊舉行多日友誼對抗賽，是難得的機會，彼此透過交流和競爭相互學習和提高增進球技、發展，並邀請球迷10月到台北體育館一起欣賞各國選手競技。