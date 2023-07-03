快訊

重量級配息來了！0050、0056兩檔18日除息 單期殖利率出爐

被控性騷！陳建州遭爆1動作反擊 大牙：我會勇敢面對這一切

東京新橋大樓起火！碎玻璃四散、傳出爆炸聲 釀4人受傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男排／學長鄭儒謙溫情攻勢 喚回陳建禎重返國家隊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
戴儒謙（左一）、陳建禎（中）國家隊再合體。記者許正宏／攝影
戴儒謙（左一）、陳建禎（中）國家隊再合體。記者許正宏／攝影

2018年雅加達亞運前，我國排球好手「歐告」陳建禎曾預告是個人國際賽「最後一舞」，但今年回心轉意再加入中華男排培訓隊，他笑說要先和球迷道歉，但也珍惜和華僑高中就聯手的夥伴戴儒謙一起拚戰機會，盼杭州亞運留下美好回憶。

陳建禎是雅加達亞運男排奪下銅牌的中華隊隊長，2015年就展開旅外生涯的他提到，杭州亞運因新冠肺炎疫情延期到今年，才萌生「復出」想法，且戴儒謙近幾年不停遊說自己再度攜手出征國際賽，和中華排球協會表達意願後也獲得徵召，5月1日完成報到，9月有機會成亞運「四朝元老」。

33歲的陳建禎笑說，和戴儒謙從高中就同隊，同梯幾乎都退役或不在國家隊，他笑說：「感受到他一個人（在國家隊）可能有苦說不出，他也說過想退休，真的是打一場少一場。」

接下中華隊隊長的戴儒謙「反擊」說，長年旅日的陳建禎，一個人在日本會寂寞，自己平常常透過視訊關心身處異鄉的「黑狗」；但他也承認，將在杭州亞運後卸下國家隊戰袍，將舉球員重要角色交棒給學弟。

杭州亞運9月登場，中華男排亞運前還有多項任務，包括周六台北兩地開打的2023年台中銀行亞洲男子排球挑戰盃，部分隊員將出征成都世大運，8月底還要赴伊朗參加亞錦賽，行程滿檔。

亞洲男排挑戰盃也成戴儒謙最後一次代表國家隊在主場獻技的賽事，今天代表出席記者會的他笑說，難得在主場打國際賽，盼將冠軍留在台灣。

亞運 排球 中華隊

延伸閱讀

男排／亞運前哨戰 挑戰盃周六台北開戰

圖輯／亞運前哨戰 亞洲男排挑戰盃即將登場 中華隊盼留下金盃

柔道／媽媽首次到場力挺 呂欣芮國際賽處女秀奪銀

借鏡英國防詐生態圈 打詐國家隊持續精進打詐作為

相關新聞

合球／世錦賽10月台北登場 荷蘭提前備戰來台移訓

2023年第12屆IKF世界合球錦標賽（IKF World Korfball Championship 2023，簡稱I...

男排／學長鄭儒謙溫情攻勢 喚回陳建禎重返國家隊

2018年雅加達亞運前，我國排球好手「歐告」陳建禎曾預告是個人國際賽「最後一舞」，但今年回心轉意再加入中華男排培訓隊，他...

男排／亞運前哨戰 挑戰盃周六台北開戰

新冠肺炎疫情後，台灣終於迎接國際排球賽事，2023年台中銀行亞洲男子排球挑戰盃本周六點燃戰火，連同地主在內共有16個國家...

SUP立式划槳、獨木舟、溯溪都行！夏日青春動滋券方案引熱烈迴響！「這樣使用」最受學生歡迎

為持續支持臺灣運動產業發展及培養青年族群運動及觀賞賽事之習慣，教育部體育署6月起推出「青春動滋券」政策，規劃每年常態性發放16至22歲的民眾，每人500元青春動滋券，目前估計約165萬人受惠。

小馬青少棒／日本輸不起？桃園隊亞太冠軍被取消 桃市棒委會抗議不容汙衊

2023年美國小馬聯盟小馬PONY級亞太區青少棒錦標賽剛在日本比賽結束，桃園市隊代表台灣在6月30日以7比1擊敗日本隊奪...

自行車／我有一個夢—西進武嶺

武嶺是公路之巔，標高3275公尺，公路車騎久了，就會想要挑戰西進武嶺、東進武嶺和北進武嶺。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦