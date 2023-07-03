男排／學長鄭儒謙溫情攻勢 喚回陳建禎重返國家隊

2018年雅加達亞運前，我國排球好手「歐告」陳建禎曾預告是個人國際賽「最後一舞」，但今年回心轉意再加入中華男排培訓隊，他笑說要先和球迷道歉，但也珍惜和華僑高中就聯手的夥伴戴儒謙一起拚戰機會，盼杭州亞運留下美好回憶。

陳建禎是雅加達亞運男排奪下銅牌的中華隊隊長，2015年就展開旅外生涯的他提到，杭州亞運因新冠肺炎疫情延期到今年，才萌生「復出」想法，且戴儒謙近幾年不停遊說自己再度攜手出征國際賽，和中華排球協會表達意願後也獲得徵召，5月1日完成報到，9月有機會成亞運「四朝元老」。

33歲的陳建禎笑說，和戴儒謙從高中就同隊，同梯幾乎都退役或不在國家隊，他笑說：「感受到他一個人（在國家隊）可能有苦說不出，他也說過想退休，真的是打一場少一場。」

接下中華隊隊長的戴儒謙「反擊」說，長年旅日的陳建禎，一個人在日本會寂寞，自己平常常透過視訊關心身處異鄉的「黑狗」；但他也承認，將在杭州亞運後卸下國家隊戰袍，將舉球員重要角色交棒給學弟。

杭州亞運9月登場，中華男排亞運前還有多項任務，包括周六台北兩地開打的2023年台中銀行亞洲男子排球挑戰盃，部分隊員將出征成都世大運，8月底還要赴伊朗參加亞錦賽，行程滿檔。

亞洲男排挑戰盃也成戴儒謙最後一次代表國家隊在主場獻技的賽事，今天代表出席記者會的他笑說，難得在主場打國際賽，盼將冠軍留在台灣。